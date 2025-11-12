учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 413

Roman Shiredchenko:

да... :-)  отдыхал... :-) Щас запИл такой:

плечо какое?

 
Renat Akhtyamov:
по ходу бухнул...
Актер:

Подрезали орлу крылья... только было к мильону собрался лететь


да не петух я. Не надо грязи. Подобными картинками - вы себя унижаете...

Роботы заряжены и торгуют 

 
Renat Akhtyamov:

плечо какое?

1:500
 
Roman Shiredchenko:

да не петух я.

Это курица) А вообще - петух только у ауешных адептов в мозгах ассоциируется с чем-то плохим. Мозги поправь и будет все ок.

 
Актер:

Это курица) А вообще - петух только у ауешных адептов в мозгах ассоциируется с чем-то плохим. Мозги поправь и будет все ок.

:-)  Не адепт я - ок. Там надо было  написать, что это курица.

Мозги поправил.

 

Добрый день подскажите  напишите мне пожалуйста Я Зарегистрирована в телефоне по программе MetaTrader 4.

JULIA TROFIMOVA 88980863 - ECNPool-REAL я не знаю кто мой брокер. Я новичок в этом деле. была установлена программа на коме ком полетел как мне все восстановить? ***

 
Юлия Трофимова:

посмотрите внимательно почту (включая и те письма которые отфильтровались в спам).

при регистрации брокер высылает письмо, там есть большая часть требуемых данных. (кто брокер, как связаться)

 
Maxim Kuznetsov:

спасибо

 

предвосхищая спамеров КОПЕЕЧНОЕ обновление КОПЕЕЧНЫХ максимумов ИМХО - динамика рулЁЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!  - с июля после вывода:


вот динамика с мая


 
Vitaly Muzichenko:

У меня часто возникает вопрос о некоторых товарищах: "А бывают ли они когда нибудь трезвые?" 

НЕ БЫВАЮ  ТРЕЗВ НИКОГДА - АЛЛО.
