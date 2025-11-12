учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 413
да... :-) отдыхал... :-) Щас запИл такой:
плечо какое?
по ходу бухнул...
Подрезали орлу крылья... только было к мильону собрался лететь
да не петух я. Не надо грязи. Подобными картинками - вы себя унижаете...
Роботы заряжены и торгуют
да не петух я.
Это курица) А вообще - петух только у ауешных адептов в мозгах ассоциируется с чем-то плохим. Мозги поправь и будет все ок.
:-) Не адепт я - ок. Там надо было написать, что это курица.
Мозги поправил.
Добрый день подскажите напишите мне пожалуйста Я Зарегистрирована в телефоне по программе MetaTrader 4.
JULIA TROFIMOVA 88980863 - ECNPool-REAL я не знаю кто мой брокер. Я новичок в этом деле. была установлена программа на коме ком полетел как мне все восстановить? ***
посмотрите внимательно почту (включая и те письма которые отфильтровались в спам).
при регистрации брокер высылает письмо, там есть большая часть требуемых данных. (кто брокер, как связаться)
спасибо
предвосхищая спамеров КОПЕЕЧНОЕ обновление КОПЕЕЧНЫХ максимумов ИМХО - динамика рулЁЗЗЗЗ!!!!!!!!!!! - с июля после вывода:
вот динамика с мая
У меня часто возникает вопрос о некоторых товарищах: "А бывают ли они когда нибудь трезвые?"