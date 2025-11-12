учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 410

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

а Вы не думайте, если больно

здесь все просто  как яйцо ;)
Тут не поспоришь. Щас придет тот, у которого все гуд и ещё проще обьяснит) ветка-то для особо одаренных. Неслучайно всякие математы срулили, им тут делать нечего)
 
Renat Akhtyamov:
не жалеешь ты фору ;)

ага  - ЖГУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Mihail Marchukajtes:
Нормальный такой запил. Если бы можно было эквити перевести в звук то у Вас бы это был жёсткий хардкор :-)
ага    ага ага ага га ... АААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!  ааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Нормальный такой запил. Если бы можно было эквити перевести в звук то у Вас бы это был жёсткий хардкор :-)
там угол почти 45 градусов... :-)
 
Renat Akhtyamov:

а Вы не думайте, если больно

здесь все просто  как яйцо ;)
спс за поддержку - приятно. Яйца не болят.  :-)
 
Актер:
Тут не поспоришь. Щас придет тот, у которого все гуд и ещё проще обьяснит) ветка-то для особо одаренных. Неслучайно всякие математы срулили, им тут делать нечего)

и правильно сделали ... :-)

дА ОНИ ВСЕ ЗДЕСЬ, ИМХО

 
Renat Akhtyamov:
не жалеешь ты фору ;)
ВООБЩЕ ОБНАГЛЕЛ - ЮЗАЮ ПО - ПОЛНОЙ.......   :-)
 
Актер:

Ну да, показать слив заныканной от жены кубышки, с острыми очучениями в "процессе и с графиками".

:-) мИМО КАССЫ ДЖЕНТЕЬЛМЕН - КОСМОС - ОТКРЫТ.

ПЫСЫ  ЖЕНЫ - НЕТ. УЖЕ МИМО -  КАК МИНИМУМ.
 
Актер:
Тут не поспоришь. Щас придет тот, у которого все гуд и ещё проще обьяснит) ветка-то для особо одаренных. Неслучайно всякие математы срулили, им тут делать нечего)

ИМ ДЕЛАТЬ не чего  - вот с 1000 пипсов -  брать треть - норм.



вот увеличенные на фунтецком  - рулят - за объем - ща за сотен вверх  улечу не парься и не наводи тут тень на плетень. рублей не  баксов:



 

Roman Shiredchenko:

ПЫСЫ  ЖЕНЫ - НЕТ. УЖЕ МИМО -  КАК МИНИМУМ.

Аа.. Мамкины на мороженое, ну ладно)

1...403404405406407408409410411412413414415416417...507
Новый комментарий