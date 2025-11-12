учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 409
ВЧЕРА-СЕГОДНЯ, МЕСЯЦ.
братцы- селяни - сигнал на центах бесплатный делать не буду, но вывод за неделю отбит. описАние ТС - выше.
неделя
месяц.
Нормальный такой запил. Если бы можно было эквити перевести в звук то у Вас бы это был жёсткий хардкор :-)
Тс-с-с... Это крупный игрок. Держит в напряжении рынки полгода. И у него все гуд.
по крайней мере человеку есть что показать
Ну да, показать слив заныканной от жены кубышки, с острыми очучениями в "процессе и с графиками".
стейты с реала же
кто-то утверждал обратное? Думать конечно больно, но включайте мозги уже.
а Вы не думайте, если больноздесь все просто как яйцо ;)