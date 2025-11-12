учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 409

братцы- селяни - сигнал на центах бесплатный делать не буду, но вывод за неделю отбит. описАние ТС - выше.

неделя




месяц.


 
не жалеешь ты фору ;)
 
Roman Shiredchenko:

Нормальный такой запил. Если бы можно было эквити перевести в звук то у Вас бы это был жёсткий хардкор :-)
 
Тс-с-с... Это крупный игрок. Держит в напряжении рынки полгода. И у него все гуд.
 
по крайней мере человеку есть что показать
 
Ну да, показать слив заныканной от жены кубышки, с острыми очучениями в "процессе и с графиками".

 
стейты с реала же
 
кто-то утверждал обратное? Думать конечно больно, но включайте мозги уже.

 
а Вы не думайте, если больно

здесь все просто  как яйцо ;)
