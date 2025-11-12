учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 411
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Аа.. Мамкины на мороженое, ну ладно)
да лан - ага. :-)
Рынок - даст - будет, не даст - не будет. На СМЕ торговать надо - щас там менеджеры согласовывают... позже тут напишу.с шоколадной крошкой всегда заказывал и 200 гр. :-) когда мал был.
с улыбочкой - прощаю.... :-)
НА ТЕ
НА ТЕ
можно внезапный вопрос : не первый раз встречаю, но "КАКОГО ФИГА ХОТИТЕ ПАРАБОЛУ" ?
при малейшем росте и капитализации должна быть ЭКСПОНЕНТА
можно внезапный вопрос : не первый раз встречаю, но "КАКОГО ФИГА ХОТИТЕ ПАРАБОЛУ" ?
при малейшем росте и капитализации должна быть ЭКСПОНЕНТА
хоть и запный хоть и вне запный вопрос - добавляю к стартовому. поэтому так.
Нарисуйте экспоненту - может да - ошибаюсь... :-)
правая часть- экспонента - не знакома.
не моя те ма
не - не знаком
Что у вас с русским языком?
криво
Что у вас с русским языком?
прямо с математикой
криво
У самого 3-ка была в школе. Но даже меня "коробит".
БРАТЦЫ - СЕЛЯНИ! ПУТЬ К МИЛЛИОНУ ЦЕНТОВ - ОТКРЫТ. ВЫВОДИТЬ ПОКА НЕ СОБИРАЮСЬ - ОБЕДАТЬ ЕСТЬ НА ЧТО И ГДЕ.
УГОЛ ПОВЫШАЕТСЯ!