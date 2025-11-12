учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 411

Актер:

Аа.. Мамкины на мороженое, ну ладно)

да лан - ага. :-)

Рынок - даст  - будет, не даст  - не будет.    На СМЕ торговать надо  - щас там   менеджеры согласовывают... позже тут напишу.

с шоколадной крошкой  всегда заказывал и 200  гр. :-) когда мал был.
 

с улыбочкой -   прощаю.... :-)


j1s68.zip  93 kb
 

ГУД

НА ТЕ

vl13dxu6.jpg  247 kb
 
Roman Shiredchenko:

можно внезапный вопрос : не первый раз встречаю, но "КАКОГО ФИГА ХОТИТЕ ПАРАБОЛУ" ?

при малейшем росте и капитализации должна быть ЭКСПОНЕНТА

 
Maxim Kuznetsov:

хоть и запный хоть и вне запный вопрос  - добавляю   к стартовому. поэтому  так. 

Нарисуйте экспоненту -    может да - ошибаюсь... :-)

правая часть- экспонента -  не знакома.





не моя  те ма




не - не знаком





[Удален]  
Что у вас с русским языком?
 
Oleg Bondarev:
криво

 
Oleg Bondarev:
прямо с математикой

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

У самого 3-ка была в школе. Но даже меня "коробит".

 

БРАТЦЫ - СЕЛЯНИ! ПУТЬ К МИЛЛИОНУ ЦЕНТОВ - ОТКРЫТ. ВЫВОДИТЬ ПОКА НЕ СОБИРАЮСЬ - ОБЕДАТЬ ЕСТЬ НА ЧТО И ГДЕ.

УГОЛ ПОВЫШАЕТСЯ!

МИЛЛИОН ЦЕНТОВ

