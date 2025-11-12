учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 408

Roman Shiredchenko:

АААА......:-)

Когда торжествуют умные, великая слава, но когда возвышаются глупцы, люди укрываются (Притч 28:12)
 

вот пОцики - ностальжи - там было селянИ :-)

https://www.mql5.com/ru/forum/136747

прелюдия

вот

"

1 спокойствие так как вы знаете чем больше минус тем больше прибыль" - да там когда соплю мартина бьем улетаем вверха норм!!!

[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив]
  • 2011.11.22
  • www.mql5.com
кстати нужно наблюдать за ним это связано с тем что минимальный стоп меняеться с 2 до 20 и он продолжает ставить ставки но не ставит им стопы тоест...
 
Актер:
Когда торжествуют умные, великая слава, но когда возвышаются глупцы, люди укрываются (Притч 28:12)
библию не читал - не знаком. Тут языческие жрецы бал правят! :-)  и это без шуток.
 
Roman Shiredchenko:
библию не читал - не знаком. Тут языческие жрецы бал правят! :-)  и это без шуток.
Ты что ли правишь, последний из селян) Скорее поржать сюда заходят.
 
Актер:
Ты что ли правишь, последний из селян) Скорее поржать сюда заходят.

нет. там надо мной жрецы -  язычники  с Красноярска,  люди есть. Там гуд все.

Да ну нах:-) Да не поверю - нас много...

нет - не поржать, но узнать движ.

и подключиться к движу.

ИМХО.

 
Roman Shiredchenko:

нет. там надо мной с Красноярска люди есть. Там гуд все.

Да ну нах:-) Да не поверю - нас много...

нет - не поржать, но узнать движ.

и подключиться к движу.

ИМХО.

Ну да, адепты движа, выходите, попрятались понимаешь, подключение бесплатно)
 

селяни - братцы - это 2011 г - уже почти ИСТОРИЯ - гуд  все тема зИждется и развивается!!!!!!

я прекрасно знаю и помню как мы там даже в НОвый Год дела вершили!!!!!!!!!


 
Актер:
Ну да, адепты движа, выходите, попрятались понимаешь, подключение бесплатно)

да  глянь ностальжи!!!!!!!!!!!!!!!!!

все  кроем в плюса на откатах. Щас - на пробоях - САБЖ- рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!




 
Roman Shiredchenko:

да  глянь все  кроем в плюса на откатах. Щас - на пробоях - САБЖ- рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Понимаю, эффект отрицания суровой реальности.
 
Актер:
Понимаю, эффект отрицания суровой реальности.

:-) АААААААА.....

давай на  позитиве - эффект один, ИМХО, все открыто (кроме текущих сделок)  - в космос.

там "косынка" заряжена.

ПС А ПРОТИВ КОСЫНКИ НЕ ПОПРЕШЬ! ИМХО.

