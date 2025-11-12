учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 408
АААА......:-)
вот пОцики - ностальжи - там было селянИ :-)
https://www.mql5.com/ru/forum/136747
прелюдия
вот
"
1 спокойствие так как вы знаете чем больше минус тем больше прибыль" - да там когда соплю мартина бьем улетаем вверха норм!!!
Когда торжествуют умные, великая слава, но когда возвышаются глупцы, люди укрываются (Притч 28:12)
библию не читал - не знаком. Тут языческие жрецы бал правят! :-) и это без шуток.
Ты что ли правишь, последний из селян) Скорее поржать сюда заходят.
нет. там надо мной жрецы - язычники с Красноярска, люди есть. Там гуд все.
Да ну нах:-) Да не поверю - нас много...
нет - не поржать, но узнать движ.
и подключиться к движу.
ИМХО.
селяни - братцы - это 2011 г - уже почти ИСТОРИЯ - гуд все тема зИждется и развивается!!!!!!
я прекрасно знаю и помню как мы там даже в НОвый Год дела вершили!!!!!!!!!
Ну да, адепты движа, выходите, попрятались понимаешь, подключение бесплатно)
да глянь ностальжи!!!!!!!!!!!!!!!!!
все кроем в плюса на откатах. Щас - на пробоях - САБЖ- рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!
да глянь все кроем в плюса на откатах. Щас - на пробоях - САБЖ- рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Понимаю, эффект отрицания суровой реальности.
:-) АААААААА.....
давай на позитиве - эффект один, ИМХО, все открыто (кроме текущих сделок) - в космос.
там "косынка" заряжена.
ПС А ПРОТИВ КОСЫНКИ НЕ ПОПРЕШЬ! ИМХО.