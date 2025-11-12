учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 412

Новый комментарий
 
Актер:

Ну да, показать слив заныканной от жены кубышки, с острыми очучениями в "процессе и с графиками".

НЕ ПОДНИМАЮ С МОГИЛЫ ПОСТ, но мы же знаем, что до определенного конечно уровня - абсолютное значение средств - не важно! Главное движ графика!

И чего, ? я не отрицаю, что у меня с любимой после развода были ывходные, три года назад, где я в 30 000,00 руб входил. И чего? Это не нычка от жены и не шкеренье от "любовниц" девочек - это мои деньги на которых я тестирую философию - красное - черное. Если черное-то в черное, если красное, то в красное. красное-черное - красное - черное... убивает счет если постоянно, если красное - красное или если черное - черное - то в ПЛЮСА! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Треть дневного диапазона (АТР (14)) - диапазон - ЭТО СТАВКА.  

Вот пример красное - черное. Два раза вверха - взяли.... (рубли от жены попрятал очередные.... в кубышку на выпивку --    ура селяне ура - неужто.... получилося :-))



Документация по MQL5: Математические функции / MathAbs
Документация по MQL5: Математические функции / MathAbs
  • www.mql5.com
Математические функции / MathAbs - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

увеличивающийся угол - это реинвест

поосторожнее тока, итак уже мартини ...

;)

 

зобанили бедолагу.."он слишком много знал" :-)

 
Maxim Kuznetsov:

зобанили бедолагу.."он слишком много знал" :-)

.."он слишком много знал нецензурных слов" :-)

 

Подрезали орлу крылья... только было к мильону собрался лететь


 
по ходу бухнул...
 
Renat Akhtyamov:
по ходу бухнул...

У меня часто возникает вопрос о некоторых товарищах: "А бывают ли они когда нибудь трезвые?" 

 

ПРИВА! СЕЛЯНЕ! 

неделя

месяц 

ДВИЖ

 
Vitaly Muzichenko:

У меня часто возникает вопрос о некоторых товарищах: "А бывают ли они когда нибудь трезвые?" 

НЕТ ЖЕЛАНИЯ КАРТИНКАМИ ПОРАДОВАТЬ СВОИМИ ВЕСЕЛЫМИ, НО НЕ ЛИЧКОЙ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ?

 
Maxim Kuznetsov:

зобанили бедолагу.."он слишком много знал" :-)

Renat Akhtyamov:
по ходу бухнул...

да... :-)  отдыхал... :-) Щас запИл такой:


1...405406407408409410411412413414415416417418419...507
Новый комментарий