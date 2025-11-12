учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 407
я умру - как и ты умрёшь, надо быть человеком
стейты с реала на этом форуме это более чем по человечи
Стейт от Вас ? - я не делю свой карман не с кем, всё что показал для размышления - принимать решение человек должен сам.
надеюсь на поддержку с воздуха....
мой вот с 15 числа
--------------
а Ваш можно посмотреть с 15 числа
то что я могу показать, всегда на виду
остальное - табу
слабенько! у меня несколько брокеров - и ваш тоже есть- только он не честен
он не не честен
учитывая то, что он возвращает часть спреда, подозреваю что он куёт ликвидностьпоэтому откушать там не каждому по зубам
нет, там заманчиво всё - от пополнения до снятия - а вот, сам процесс торговли - не честен .
Братцы - селянИ - вот неделя и меня угол наклона радует
https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/8f42690ed99496e36b886e8459475193
там месяц на увеличивающихся объемах.
щас, радует, что угол около 45 гр. :-) АААААА......:-) Варики есть!
и кол-во сделок, особенно - за 2 косаря
все выводы - отбиты
https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/326cfcc74097c215e7821f45709bbc52