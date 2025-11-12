учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 407

Alexsandr San:

я умру - как и ты умрёшь, надо быть человеком 

стейты с реала на этом форуме это более чем по человечи
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Стейт от Вас ? - я не делю свой карман не с кем, всё что показал для размышления - принимать решение человек должен сам. 

 
Renat Akhtyamov:
датам гуд все - тролли атакут и все.. :-)


надеюсь на поддержку с воздуха....

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
мой вот с 15 числа 

Снимок

--------------

 а Ваш можно посмотреть с 15 числа

 
Началось в колхозе утро 😁

Что то селяне зажигают, драка без танцев 😄
 
Alexsandr San:

то что я могу показать, всегда на виду

остальное - табу

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

слабенько! у меня несколько брокеров - и ваш тоже есть- только он не честен 

 
Alexsandr San:

он не не честен

учитывая то, что он возвращает часть спреда, подозреваю что он куёт ликвидность

поэтому откушать там не каждому по зубам
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

он не не честен

учитывая то, что он возвращает часть спреда, подозреваю что он куёт ликвидность

поэтому откушать там не каждому по зубам

нет, там заманчиво всё - от пополнения до снятия -  а вот, сам процесс торговли - не честен .

 

Братцы - селянИ  - вот неделя и меня угол наклона радует

https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/8f42690ed99496e36b886e8459475193

там месяц на увеличивающихся объемах.

щас, радует, что угол около 45 гр. :-) АААААА......:-) Варики  есть!

и кол-во сделок, особенно - за 2 косаря

все выводы - отбиты

https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/326cfcc74097c215e7821f45709bbc52



