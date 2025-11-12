учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 405
Зачем так орать-то. Если тебе интересно с..ть у брокера, тогда радуйся сам этому втихую. У меня свой сабж. Тебе графики и процесс интересны, ты это называешь "успешно", мне результат.
считаю что нужным - подам сам радуйся втихую - и своему сабжу.
ты смешон - где подходы и результаты ТРОЛЛЬ????????????????
дрочи сам втихую - процесс у селян тут в наличии твой "результат" - в процессе. месяц - день см выше. моими постами.
https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/326cfcc74097c215e7821f45709bbc52
вот селяни с июня
https://account.forex4you.ru.com/ru/static-statement/afce8e635728230b1056f8d8e7d734b9
неделя
А Вы всё здесь, селянин - всё всех, пытаетесь унизить ?
я здесь выкладываю кайф для людей и подходы и действия.
Чтобы "селяни" - кайфовали.
я здесь выкладываю кайф для людей
кайф - это как?
Да тут уже некая системность проглядывается?...
Обычно если все гуд, то об этом не кричат на всех углах, об этом молчат) В противном случае - как пишет сам автор - фантазии...
Недостоин называться селянином, однозначно, исключить из пионеров...
PS: Я с женщинами и детьми обычно не спорю)
