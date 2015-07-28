Советник ExpMartin торгует по принципу мартингейла: если ордер закрывается по стоп-лоссу, следующий ордер по типу будет противоположным с увеличенным на коэффициент лотом.

Инструмент и таймфрейм — любые.

Настройки:

В версии "expmartin_v3" добавлено время торговли:

HourStart = 2 — время начала работы советника в часах по времени терминала — может быть от 0 до 23.

HourEnd = 22 — время окончания работы советника в часах по времени терминала, пример: советник начинает работать в 2 часа 0 минут, заканчивает работу в 22, то есть в 22 часа, и после советник не выставляет новых ордеров и ждет рабочего времени — 2 часа.

Use_Time = true — использовать ли время торговли.





Lots = 0.1 — стартовый лот.

Factor = 2.0 — множитель лота для следующего ордера, если предыдущий закрылся по стоп-лоссу.

Limit = 5 — ограничение количества умножений лота.

Стоп-лосс и тейк-профит виртуальные.