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Советники

ExpMartin - эксперт для MetaTrader 4

Dmitriy Epshteyn
Dmitriy Epshteyn

Dmitriy Epshteyn

4.7 (130)
12 продуктов 3 кода 1 тема 86 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
14029
Рейтинг:
(47)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник ExpMartin торгует по принципу мартингейла: если ордер закрывается по стоп-лоссу, следующий ордер по типу будет противоположным с увеличенным на коэффициент лотом.

Инструмент и таймфрейм — любые.

Настройки:

В версии "expmartin_v3" добавлено время торговли:

  • HourStart = 2 — время начала работы советника в часах по времени терминала — может быть от 0 до 23.
  • HourEnd = 22 — время окончания работы советника в часах по времени терминала, пример: советник начинает работать в 2 часа 0 минут, заканчивает работу в 22, то есть в 22 часа, и после советник не выставляет новых ордеров и ждет рабочего времени — 2 часа.
  • Use_Time = true — использовать ли время торговли.

  • Lots = 0.1 — стартовый лот.
  • Factor = 2.0 — множитель лота для следующего ордера, если предыдущий закрылся по стоп-лоссу.
  • Limit = 5 — ограничение количества умножений лота.

Стоп-лосс и тейк-профит виртуальные.

  • StopLoss = 100 — уровень ограничения убытков.
  • TakeProfit = 100 — уровень фиксации прибыли.
  • StartType = 0 — тип стартового ордера, с какого советник будет начинать, 0-BUY, 1-SELL.
  • Magic = 1000 — индивидуальный номер эксперта.

DayWPR DayWPR

Индикатор Williams Percent Range, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.

DayStochastic DayStochastic

Индикатор Stochastic, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.

Proboy Xonax Proboy Xonax

Советник по пробою максимума или минимума прошлой свечи.

Советник на основе отскока от границы канала МА Советник на основе отскока от границы канала МА

Для торговли используются показания индикатора Moving Average. Если цена отклонилась от линии Moving Average на определенное количество пунктов, то выставляется ордер в сторону линии Moving Average.