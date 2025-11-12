учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 376

Полет продолжается... +100 баксов за прошедшую неделю при той же просадке.


 
Актер:

Пипсовик не интересно, удиви нормальными позициями

 
Fast528:

10-15 п. подойдет? В основном деп растет на таких. Остальная мелочь около нуля присутствует чисто технически. Соответственно в отчёте показывает среднее МО учитывая этот "шум".
 
Актер:
Отчёт только с тестера мт4 по контрольным точкам, или есть с реал-торговли?

 
Vitaly Muzichenko:

Контр. точки на часах, так что влияние спреда минимально (со спредом 15, если учесть комиссию, результат аналогичный). На демо работает точнее (шаг трала уже не по OHLC M30, а по ценам открытия М1). Впрочем, тралится не цена, а другой критерий. На реал не ставлю, т.к. некогда.
 
Актер:
чисто технически там стоп не ограничен) давай норм торговлю, пипсы неограниченые в стопах - развод лохов

ставь жесткий стоп и пипсуй ради бога, если хотя бы математически на дистанции будет плюс, ты гений

 
Читаю и искренне удивляюсь собравшимся тут "коментататорам" процентов 70% какойто мусор и текст ни о чем, если бы хоть полезное что-то писали....
 
Евгения Лебедева:
кол-во страниц не говорит о том что это флудоветка?

 

Доброго времени форумчане... перечитывая несколько последних страниц - хочу добавить свои "5 копеек"  про мартышку. Одним словом - сперва дам просто скринчик для размышления. Кто работал с мартином - пусть подумает - где тут заключается фокус для такого действия. Кто приблизится к верному направлению - приоткрою завесу - что надо делать для такого как на скринах. Каковы ваши мысли?

 

 
В ветке упоминали "Антимартина"... есть мысль - но она использует ток несколько ордеров для увеличения, да и то - чтобы побыстрей закрыть серии сделок. Кому интересно - поделюсь инфо в виде скринов и описания. 
