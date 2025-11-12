учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 376
Полет продолжается... +100 баксов за прошедшую неделю при той же просадке.
Пипсовик не интересно, удиви нормальными позициями
10-15 п. подойдет? В основном деп растет на таких. Остальная мелочь около нуля присутствует чисто технически. Соответственно в отчёте показывает среднее МО учитывая этот "шум".
Отчёт только с тестера мт4 по контрольным точкам, или есть с реал-торговли?
чисто технически там стоп не ограничен) давай норм торговлю, пипсы неограниченые в стопах - развод лохов
ставь жесткий стоп и пипсуй ради бога, если хотя бы математически на дистанции будет плюс, ты гений
Читаю и искренне удивляюсь собравшимся тут "коментататорам" процентов 70% какойто мусор и текст ни о чем, если бы хоть полезное что-то писали....
кол-во страниц не говорит о том что это флудоветка?
Доброго времени форумчане... перечитывая несколько последних страниц - хочу добавить свои "5 копеек" про мартышку. Одним словом - сперва дам просто скринчик для размышления. Кто работал с мартином - пусть подумает - где тут заключается фокус для такого действия. Кто приблизится к верному направлению - приоткрою завесу - что надо делать для такого как на скринах. Каковы ваши мысли?