Denis Tarasov:
В ветке упоминали "Антимартина"... есть мысль - но она использует ток несколько ордеров для увеличения, да и то - чтобы побыстрей закрыть серии сделок. Кому интересно - поделюсь инфо в виде скринов и описания. 

С таких скринов никакой информации получить невозможно. Возможно сетка, лот может как постоянный, так и наращиваемый.

 
Если я  сразу выставлю видимую сетку ордеров - то сразу будет видна в чем фишка. Расскажу кратко - метод весов. Какая серия бай или селл перевесит - там и будет прибыль. А увеличение происходит ток после определенного количества ордеров. Вот такая вот фишка.

 
Не хорошо внутри спреда торговать
 
Fast528:
Не хорошо внутри спреда торговать

А причем тут спред? тут метод весов. закрытие в режиме СОВА когда есть общая прибыль из всех сделок.

 

ту простая математика.... но боится флета. а чтобы не зарываться - используется умножение для скорого перекрытия...

 
Занимался когда то давно похожей ТС. 

Забрасываем сеть из отложенных ордеров и ловим рыбу под названием профит.


Только там лот был постоянный. 

 
Осмелюсь поинтересоваться - какой шаг использовали между ордерами?

 
Вот этот метод увеличения лота после N-го ордера и решает данную проблему флета.
 
Denis Tarasov:

Осмелюсь поинтересоваться - какой шаг использовали между ордерами?

Давно было, точно не помню. То ли 35, то ли 40 п(4-х разр)

Denis Tarasov:
Вот этот метод увеличения лота после N-го ордера и решает данную проблему флета.

Это который?

Вообще то увеличение лота решает проблемы лишь на каком то отрезке времени. Но бывает, что наоборот усугубляет.

 
В нашем случае в 4 знаке это шаг в 5 пунктах. 50 п. по 5-тизначке. А при условии 10 пунктов  (5 значка) или 1 пункт (4 знака) за счет движения ловится тренд. Как тренд обычный - только увеличенный в 10 раз за счет малого шага.... В идеале работает если работать на ECN счетах  - где спред всего 1-3 пункта 5-значки. Но на обычном счете где спред 15-20 пунктов тоже подходит, но ток уже с мартином после 30 ордеров. Ну и ограничитель само собой стоит... К примеру работаем на счете с суммой 100 зеленки на центовом. Это 100 00 центов. Стартовый лот 0,01. Стоимость серии 30 сделок по 0,01 составит всего около 70 центов + удержание будет висеть тоже около 20 центов. И того нагрузка всего 100 центов. 1% от капитала. Эти 30 ордеров  к примеру состоят из 18 бай и 12 селл. Чтобы перекрыть 18 бай нужно около 47 еще селл. Это и есть та проблема когда цена гуляет в флете. И чтобы не ждать движения для 47 селл - достаточно чтобы открылось всег 4 селл в увеличенной объеме - которое перекрывает своей суммой 18 бай. Для этого и надо умножение последующих лотов после  первых 30 ордеров. А в случае если цена развернулась не достигнув 4 селл - открыла всего 3 селл - то 34 ордер бай будет иметь увеличенный объем лота что шел после 3 селл. и того 34 и 35 ордер бай закроют всю сетку ордеров с общим ПЛЮСОМ сделок.... Как-то так.

