учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 377
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В ветке упоминали "Антимартина"... есть мысль - но она использует ток несколько ордеров для увеличения, да и то - чтобы побыстрей закрыть серии сделок. Кому интересно - поделюсь инфо в виде скринов и описания.
С таких скринов никакой информации получить невозможно. Возможно сетка, лот может как постоянный, так и наращиваемый.
С таких скринов никакой информации получить невозможно. Возможно сетка, лот может как постоянный, так и наращиваемый.
Если я сразу выставлю видимую сетку ордеров - то сразу будет видна в чем фишка. Расскажу кратко - метод весов. Какая серия бай или селл перевесит - там и будет прибыль. А увеличение происходит ток после определенного количества ордеров. Вот такая вот фишка.
Не хорошо внутри спреда торговать
А причем тут спред? тут метод весов. закрытие в режиме СОВА когда есть общая прибыль из всех сделок.
ту простая математика.... но боится флета. а чтобы не зарываться - используется умножение для скорого перекрытия...
Если я сразу выставлю видимую сетку ордеров - то сразу будет видна в чем фишка. Расскажу кратко - метод весов. Какая серия бай или селл перевесит - там и будет прибыль. А увеличение происходит ток после определенного количества ордеров. Вот такая вот фишка.
Занимался когда то давно похожей ТС.
Забрасываем сеть из отложенных ордеров и ловим рыбу под названием профит.
Только там лот был постоянный.
Занимался когда то давно похожей ТС.
Забрасываем сеть из отложенных ордеров и ловим рыбу под названием профит.
Только там лот был постоянный.
Осмелюсь поинтересоваться - какой шаг использовали между ордерами?
Осмелюсь поинтересоваться - какой шаг использовали между ордерами?
Давно было, точно не помню. То ли 35, то ли 40 п(4-х разр)
Вот этот метод увеличения лота после N-го ордера и решает данную проблему флета.
Это который?
Вообще то увеличение лота решает проблемы лишь на каком то отрезке времени. Но бывает, что наоборот усугубляет.
Давно было, точно не помню. То ли 35, то ли 40 п(4-х разр)
Это который?
Вообще то увеличение лота решает проблемы лишь на каком то отрезке времени. Но бывает, что наоборот усугубляет.
В нашем случае в 4 знаке это шаг в 5 пунктах. 50 п. по 5-тизначке. А при условии 10 пунктов (5 значка) или 1 пункт (4 знака) за счет движения ловится тренд. Как тренд обычный - только увеличенный в 10 раз за счет малого шага.... В идеале работает если работать на ECN счетах - где спред всего 1-3 пункта 5-значки. Но на обычном счете где спред 15-20 пунктов тоже подходит, но ток уже с мартином после 30 ордеров. Ну и ограничитель само собой стоит... К примеру работаем на счете с суммой 100 зеленки на центовом. Это 100 00 центов. Стартовый лот 0,01. Стоимость серии 30 сделок по 0,01 составит всего около 70 центов + удержание будет висеть тоже около 20 центов. И того нагрузка всего 100 центов. 1% от капитала. Эти 30 ордеров к примеру состоят из 18 бай и 12 селл. Чтобы перекрыть 18 бай нужно около 47 еще селл. Это и есть та проблема когда цена гуляет в флете. И чтобы не ждать движения для 47 селл - достаточно чтобы открылось всег 4 селл в увеличенной объеме - которое перекрывает своей суммой 18 бай. Для этого и надо умножение последующих лотов после первых 30 ордеров. А в случае если цена развернулась не достигнув 4 селл - открыла всего 3 селл - то 34 ордер бай будет иметь увеличенный объем лота что шел после 3 селл. и того 34 и 35 ордер бай закроют всю сетку ордеров с общим ПЛЮСОМ сделок.... Как-то так.