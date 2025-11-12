учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 374

khorosh:

У него нет амплитуды или дистанции. Он сам адаптируется к рынку.
 
Актер:
Если бы вы читали внимательно, то заметили бы, что я писал о амплитуде бокового движения цены, а не о амплитуде и дистанции вашего советника.

 
khorosh:

Это и имел ввиду. Амплитуда советника не имеет значения в отрыве от графика.
 
khorosh:

Люблю такие утверждения ...

Звучит, как песнь для сердца: "... переворотный Антимартин. Удвоит депо на флете или на боковике с некоторой критической для советника амплитудой."

Мечта... 

 
Актер:
С таким понятием, как амплитуда советника не знаком, есть понятие шаг или дистанция между ордерами, ну ещё может использоваться ценовой или временной диапазон торговли, но про амплитуду советника не слышал.

 
khorosh:

Шаг тоже неактуален в данном случае.

Ps: Юрий, знаю, что вы увлекаетесь софистикой. Можете блистать своими псевдознаниями в терминологии и дальше, ничего против не имею. Но не считаю нужным тратить свое время на откровенную дуриловку. Кстати, все, чем вы здесь занимаетесь - пытаетесь втереть всем, что вы такой профи, тертый калач, гуру-прогер. На самом же деле все ещё наверняка играетесь с функциями Кима, занимаясь жалкой подгонкой. Ничего принципиально нового ни разу не видел в ваших "трудах". И это понятно, используя чужие фрагменты кода, ничего нового и не создать. Можете начинать жаловаться, это же в вашем стиле.
 
Актер:
Шаг тоже неактуален в данном случае.

Я вас не обсуждал, писал чисто по делу и по поводу терминалогии и вам не советую, тем более, что стрёмно это делать актёру, рядящемуся под лондонского денди, не к лицу вам как то это). Кстати, неоднократно на форуме писал, что я не профессиальный программист, так что ваши слова "...пытаетесь втереть всем, что вы такой профи, тертый калач, гуру-прогер" являются откровенной клеветой.

 
khorosh:

Где здесь конструктив? По-моему очковтирательство в виде придирок к обороту речи. Вы же все прекрасно поняли что я имел ввиду, и каждый здесь тоже все понял правильно. У вас же, видимо из чувства зависти, непременно возникает желание принизить человека, либо это на самом деле такая особенность восприятия информации.

 
Актер:

Чему мне завидовать? Я таких стейтов кучу выкладывал.

 
khorosh:

Юрий, просто будьте скромнее. И давайте жить дружно. Мне тоже не нравятся ссоры и придирки. Поэтому говорите по существу. И готов удалить все здесь написанное, чтобы не замусоривать ветку. По рукам?

