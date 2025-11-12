учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 374
Значит переворотный мартин. Сольёт на флете или на боковике с некоторой критической для советника амплитудой.
У него нет амплитуды или дистанции. Он сам адаптируется к рынку.
Если бы вы читали внимательно, то заметили бы, что я писал о амплитуде бокового движения цены, а не о амплитуде и дистанции вашего советника.
Значит переворотный мартин. Сольёт на флете или на боковике с некоторой критической для советника амплитудой.
Люблю такие утверждения ...
Звучит, как песнь для сердца: "... переворотный Антимартин. Удвоит депо на флете или на боковике с некоторой критической для советника амплитудой."
Мечта...
Это и имел ввиду. Амплитуда советника не имеет значения в отрыве от графика.
С таким понятием, как амплитуда советника не знаком, есть понятие шаг или дистанция между ордерами, ну ещё может использоваться ценовой или временной диапазон торговли, но про амплитуду советника не слышал.
Шаг тоже неактуален в данном случае.
Я вас не обсуждал, писал чисто по делу и по поводу терминалогии и вам не советую, тем более, что стрёмно это делать актёру, рядящемуся под лондонского денди, не к лицу вам как то это). Кстати, неоднократно на форуме писал, что я не профессиальный программист, так что ваши слова "...пытаетесь втереть всем, что вы такой профи, тертый калач, гуру-прогер" являются откровенной клеветой.
Где здесь конструктив? По-моему очковтирательство в виде придирок к обороту речи. Вы же все прекрасно поняли что я имел ввиду, и каждый здесь тоже все понял правильно. У вас же, видимо из чувства зависти, непременно возникает желание принизить человека, либо это на самом деле такая особенность восприятия информации.
Чему мне завидовать? Я таких стейтов кучу выкладывал.
Юрий, просто будьте скромнее. И давайте жить дружно. Мне тоже не нравятся ссоры и придирки. Поэтому говорите по существу. И готов удалить все здесь написанное, чтобы не замусоривать ветку. По рукам?