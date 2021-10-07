Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 513

[Удален]  

В рамках подготовки к чемпионату    World Cup Trading Championships® 2022 я сегодня открыл здесь мониторинг для всестороннего анализа своей торговой системы.
 

[Удален]  
Олег avtomat:
Ура! Наконец-то, от демагогии к настоящему делу!
[Удален]  
Обращаюсь к модераторам с просьбой. Оградите весь форум, и эту ветку в частности, от повсеместно гадящих паразитов. 
 
Олег avtomat:
Олег, пока ты был в забане на ветке было спокойно и конструктивно...

"может в консерватории что-то подправить ?" :-)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

Не лги. Зачем ты лжёшь?

А насчёт "спокойно и конструктивно", так это очень хорошо видно на примере вчерашнего гадюшника, устроенного паразитами в ветке Юсуфа "Эксперимент". Предыдущие 25 страниц срача, но модераторы этого как-бы и не замечают...

[Удален]  
Олег avtomat:

А где мониторинг? В профиле нет. 
 
Олег avtomat:

То есть ты решил что модераторы спят и решил по быстрому поднять копейку на рекламе ? :-)

можно понять, когда трактор не едет, хоть на референсах заработать..

 
Олег avtomat:

Почти никто не переходит на личности, в отличие от вас. Так что, все вполне справедливо.

[Удален]  
смешно слышать такую явную беспардонную ложь

[Удален]  
Михаил Задорнов : "Толерантность - это когда умные вынуждены не только выслушивать мнение дураков, но и считаться с ним."
