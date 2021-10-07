Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 517
.
.
Старт этого тренировочного счёта : 25.08.2021.
Мониторинг в профиле.
Два-три месяца ненапряжной работы на этом тренировочном счёте дадут информацию о перспективах участия в конкурсе за Кубок Роббинса.
Напомню :
Этот рекорд держится уже 34 года. Надо уже его обновить.
.
.
.
.
.
tractor
может тогда не трактор, а ракета?
Трактор пашет. Сломался - подремонтировали и снова пашет. А ракета выжгла горючее и сгорела в атмосфере.
.
.
Этот рекорд подделка,хватит бухать уже пожилой)
tractor
Известно же: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт".
Поэтому нужен аттрактор, а не трактор.
;)
Этот рекорд подделка,хватит бухать уже пожилой)
Подделка или нет - без разницы. Потому что это число является своего рода планкой, выше которой пока никто не прошёл.
Вторую часть твоего возгласа можно списать на то, что попугай Че должен себя проявить в любом случае.
Известно же: "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт".
Поэтому нужен аттрактор, а не трактор.
;)
Ты плохо понимаешь значения слов, тем более таких замысловатых.