Эксперимент - страница 90

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darirunu1:

Исходя из вашего последнего рисунка в барах вижу , что  стрелки появляются при расположении баров к другу другу при определенном проценте до и после пробития.

не так

пояснял целый день

 
Maxim Kuznetsov:

Злишься что-ли...

есть видимо отчего :) выше попал в мега-секретный алгоритм, где вместо ПНБ процентные ставки и вход сразу на аукционе ?? прикольно, чё..

на каком еще аукционе?

я не использую подход Лесоруба к ручной торговле и процентные ставки не причем

тест процентных ставок за 30 лет я выкладывал на форуме, сигнал от них ни о чем не говорит, т.е. его нет
 
Renat Akhtyamov:

на каком еще аукционе?

я не использую подход Лесоруба к ручной торговле и процентные ставки не причем

тест процентных ставок за 30 лет я выкладывал на форуме, сигнал от них ни о чем не говорит

значит ты сам просто ничего не понял

у тебя в скрине сделок - аукционные входы и процентные ставки

 
Maxim Kuznetsov:

значит ты сам просто ничего не понял

у тебя в скрине сделок - аукционные входы и процентные ставки

просто индикатор

сделки висят по сей день

 
Renat Akhtyamov:

просто индикатор

сделки висят по сей день

вот и проверим :-) если по традиции в коде не напортачил


(а ксати с первой попытки, действительно "напортачил" - скрин теперь строго наоборот)

по логике вещей через 20 минут будет движ во встречном направлении, на нём войти. но для проверки можно прямо сейчас

сделки поставил, завтра днём проверим

 
Господа, Вы находитесь в ветке "эксперимент". Свои стратегии обсуждайте в своих ветках, пожалуйста. Для этой ветки они являются скрытым флудом. Если хотите сравнивать мониторинг своих стратегий с мониторингом ПНБ, то, всегда пожалуйста. Без обид.
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
Господа, Вы находитесь в ветке "эксперимент". Свои стратегии обсуждайте в своих ветках, пожалуйста. Для этой ветки они являются скрытым флудом. Если хотите сравнивать мониторинг своих стратегий с мониторингом ПНБ, то, всегда пожалуйста. Без обид.
Тут что ни напиши, все будет флуд. Обсуждать то нечего
 
Vladimir Baskakov:
Тут что ни напиши, все будет флуд. Обсуждать то нечего

Почему обсуждать нечего? За 3 дня после увеличения лотности некоторых позиций, баланс увеличился на 7 доллпаров, а средства на 4 доллара при доливке 30 долларов. Мало это или достаточно? Скажите свои мысли.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Почему обсуждать нечего? За 3 дня после увеличения лотности некоторых позиций, баланс увеличился на 7 доллпаров, а средства на 4 доллара при доливке 30 долларов. Мало это или достаточно? Скажите свои мысли.

Это хороший результат будет если прибыль будет зафиксирована. Покуда что она плавающая. Еще трудно сделать какой то вывод.

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Почему обсуждать нечего? За 3 дня после увеличения лотности некоторых позиций, баланс увеличился на 7 доллпаров, а средства на 4 доллара при доливке 30 долларов. Мало это или достаточно? Скажите свои мысли.

Закрой ВСЕ позиции, тогда начинай разглагольствовать
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