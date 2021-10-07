Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 518

Олег avtomat #:

Ты плохо понимаешь значения слов, тем более таких замысловатых.

Надеюсь, ты хорошо.

PapaYozh #:

Надеюсь, ты хорошо.

да,да... ты ведь тоже член этой команды профессионалов.

Эксперимент
  • 2021.09.02
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане...
 
Олег avtomat #:

Напомню :   

1987 Larry Williams 11376%
 

Этот рекорд держится уже 34 года. Надо уже его обновить.    

Так какое там максимальное плечо дают в кубке Роббинса?

Marat Zeidaliyev #:

Так какое там максимальное плечо дают в кубке Роббинса?

Пока точно не знаю. Впишемся в драку - там видно будет.

Закончилась пятница.

Текущее состояние :

 

Но два выходных дня, суббота и воскресенье, внесут коррективы.

Ссылка на мониторинг находится в моём профиле.

Все детали - в мониторинге.

 

Да, это красиво....

 
75.7% годовых при просадках в 60%  - не уверен, что это хорошая стратегия... Очень вероятна потеря депозита.
