Roman Kutemov:

ТП=СЛ

И выходит плюс?
 

любая стратегия с ТП=СЛ=10спредов и лотом = 10 минимальных:

- дополнительно включаем копировщик с минимальным лотом и мартингейлом

- дополнительный выход(рестарт) мартина - суммарный плюс мартина вместе с оригиналом.

ИТОГО: запаришься ждать когда оно сольёт...полюбасу тянет вверх. 

коэфф.10 для простого понимания картины, вообще чуть сложнее считается

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
у меня нет.

 
Roman Kutemov:

у меня нет.

Так у тебя же вроде эквити там есть ? Не?
 
Maxim Kuznetsov:

Что такое "копировщик"?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Что такое "копировщик"?

повторитель сделок :-) 

оргинальный алгоритм открывает например 1 лот, копировшик дополнительно 0.1 лот (или перерасчитав по своему)..Сделка оригинала закрывается, сделка копировщика тоже..

весь смысл копирования с уменьшенным лотом и мартингейлом (или прочими играми с объёмом) - отбивать спред с (опция:только с)неудачных сделок оригинала.
Так общее P сводится к 0.5 и в теории эквити должен болтаться около 0. Но на практике в точности никоим образом не сделать и эквити будет медленно но расти. На любом алгоритме оригинала

 
Scheduled events

 Times are GMT+3.

Tuesday, 13 July

Wednesday, 14 July
  • 05:00: NZD – RBNZ Rate Statement
  • 05:00: NZD – Official Cash Rate
  • 09:00: GBP – CPI
  • 17:00: CAD – BOC Rate Statement
  • 17:00: CAD – Overnight Rate
  • 17:30: USD – Crude Oil Inventories
  • 21:00: USD – Beige Book

Thursday, 15 July
  • 04:30: AUD – Employment Change
  • 04:30: AUD – Unemployment Rate
  • 15:30: CAD – ADP Non-Farm Employment Change

Friday, 16 July
  • 01:45: NZD – CPI
  • 12:00: EUR – CPI
  • 15:30: CAD – Employment Change
  • 12:00: EUR – Trade Balance

All times are GMT+3.
