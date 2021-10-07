Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 512
ТП=СЛ
> И выходит плюс?
любая стратегия с ТП=СЛ=10спредов и лотом = 10 минимальных:
- дополнительно включаем копировщик с минимальным лотом и мартингейлом
- дополнительный выход(рестарт) мартина - суммарный плюс мартина вместе с оригиналом.
ИТОГО: запаришься ждать когда оно сольёт...полюбасу тянет вверх.
коэфф.10 для простого понимания картины, вообще чуть сложнее считается
И выходит плюс?
у меня нет.
у меня нет.
Что такое "копировщик"?
повторитель сделок :-)
оргинальный алгоритм открывает например 1 лот, копировшик дополнительно 0.1 лот (или перерасчитав по своему)..Сделка оригинала закрывается, сделка копировщика тоже..
весь смысл копирования с уменьшенным лотом и мартингейлом (или прочими играми с объёмом) - отбивать спред с (опция:только с)неудачных сделок оригинала.
Так общее P сводится к 0.5 и в теории эквити должен болтаться около 0. Но на практике в точности никоим образом не сделать и эквити будет медленно но расти. На любом алгоритме оригинала
Свободу Автомату!!!
2021.05.21 : Бан до 2021.06.21 (Грубое общение)
Расскажи, к каким результатам привели исследования твоего знакомого математика с СЛ по теме СБ.
Готовлюсь к чемпионату World Cup Trading Championships® 2022 в категории FOREX (All Others)
Приглашаю всех желающих поучаствовать в чемпионате.