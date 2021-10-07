Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 536
Ты опять не понял, о чём я говорю. Следи за ходом мысли.
А я говорю вот об этом :Andrey Dik #:
Дениализмом
ну да, у тебя дениализм - форма мировоззрения, основанная на отрицании реальности, противоречащей личным убеждениям индивида, отказ принять эмпирически проверяемую точку зрения из-за нежелания отказаться от своей собственной.
всё, о чем я говорил - проверяемо (с какой точностью - это другой вопрос), а ты всё отрицаешь, при этом не желая выдвигать собственные конкурентные теории.
Не надо выдумывать свою историю науки
я об этом и говорил здесь. Вот докопался, чертов хранитель устоев науки. :))
мда... ну что ж, оставайся при своём мнении, а я останусь при своём. И замечу, ты не удержался таки от навешивания пустопорожних ярлыков.
Реликтовое излучение - результат БВ. Не надо фантазировать - надо читать первоисточники.
реликтовое излучение - это лишь результат того, что раньше Вселенная была горячее. А почему она была горячей - это другой вопрос. Некоторые пологают что в следствии БВ. Я лично так не считаю.
Я так понимаю Вы из разряда зубрилок. Пора уже мозг и воображение включать, и не боятся делать шаг в сторону от устоявшихся догм.
Красне смещнние давай даже не обсуждать - считать, что в нашей галлактике со сверхмассивной ЧД и большими звездами нечему искривлять пространство - ржать в голосину....
Блин, бяда совсем. Речь не идет о искривлении от массивных масс, в том числе от ЧД. Это локальные "микроскопические" искривления, ничтожные с искривлением нашей Вселенной.
Вы хоть понимаете, что Вселенная не трехмерна? И даже не 4-х мерна.
Вы хоть можете осознать, что такое 4-х мерная сфера?
Вы хоть понимаете, что самые дальние наблюдаемые галактики, если исходить из того, что красное смещение - это следствие эффекта Доплера, "убегают" от нас со скоростью, близкой к скорости света и что происходит тогда со временем и пространстом?
Вы хоть осознаете, что если вы будете лететь на космичеком корабле все время прямо никуда не сворачивая, то вернетесь в то же место ? Очень условно говоря конечно, по аналогии с Землей.
Ладно. Удаляюсь. Включайте воображение.
