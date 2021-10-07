Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 536

Новый комментарий
 
Олег avtomat #:

Ты опять не понял, о чём я говорю. Следи за ходом мысли.

А я говорю вот об этом : 

Andrey Dik #:

Дениализмом

ну да, у тебя дениализм - форма мировоззрения, основанная на отрицании реальности, противоречащей личным убеждениям индивида, отказ принять эмпирически проверяемую точку зрения из-за нежелания отказаться от своей собственной.

всё, о чем я говорил - проверяемо (с какой точностью - это другой вопрос), а ты всё отрицаешь, при этом не желая выдвигать собственные конкурентные теории.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Не надо выдумывать свою историю науки
 

я об этом и говорил здесь. Вот докопался, чертов хранитель устоев науки. :))

 
Nikolai Semko #:

я об этом и говорил здесь. Вот докопался, чертов хранитель устоев науки. :))

Реликтовое излучение - результат БВ. Не надо фантазировать - надо читать первоисточники. 
[Удален]  
Andrey Dik #:

ну да, у тебя дениализм - форма мировоззрения, основанная на отрицании реальности, противоречащей личным убеждениям индивида, отказ принять эмпирически проверяемую точку зрения из-за нежелания отказаться от своей собственной.

всё, о чем я говорил - проверяемо (с какой точностью - это другой вопрос), а ты всё отрицаешь, при этом не желая выдвигать собственные конкурентные теории.

мда... ну что ж, оставайся при своём мнении, а я останусь при своём. И замечу, ты не удержался таки от навешивания пустопорожних ярлыков.

 
Dmytryi Nazarchuk #:
Реликтовое излучение - результат БВ. Не надо фантазировать - надо читать первоисточники. 

реликтовое излучение - это лишь результат того, что раньше Вселенная была горячее. А почему она была горячей - это другой вопрос. Некоторые пологают что в следствии БВ. Я лично так не считаю.
Я так понимаю Вы из разряда зубрилок. Пора уже мозг  и воображение включать, и не боятся делать шаг в сторону от устоявшихся догм.

 
Nikolai Semko #:

я об этом и говорил здесь. Вот докопался, чертов хранитель устоев науки. :))

Красне смещнние давай даже не обсуждать - считать, что в нашей галлактике со сверхмассивной ЧД и большими звездами нечему искривлять пространство - ржать в голосину....
 

Пусть полагают что хотят - важно что думають все физики мира
 
Кто то полагает - аргумент уровня Бог...
 
Dmytryi Nazarchuk #:
Красне смещнние давай даже не обсуждать - считать, что в нашей галлактике со сверхмассивной ЧД и большими звездами нечему искривлять пространство - ржать в голосину....

Блин, бяда совсем. Речь не идет о искривлении от массивных масс, в том числе от ЧД. Это локальные "микроскопические" искривления, ничтожные с искривлением нашей Вселенной. 
Вы хоть понимаете, что Вселенная не трехмерна? И даже не 4-х мерна.
Вы хоть можете осознать, что такое 4-х мерная сфера?
Вы хоть понимаете, что самые дальние наблюдаемые галактики, если исходить из того, что красное смещение - это следствие эффекта Доплера, "убегают" от нас со скоростью, близкой к скорости света и что происходит тогда со временем и пространстом?
Вы хоть осознаете, что если вы будете лететь на космичеком корабле все время прямо никуда не сворачивая, то вернетесь в то же место ? Очень условно говоря конечно, по аналогии с Землей.
Ладно. Удаляюсь. Включайте воображение.

 
Nikolai Semko #:

Блин, бяда совсем. Речь не идет о искривлении от массивных масс, в том числе от ЧД. Это локальные "микроскопические" искривления, ничтожные с искривлением нашей Вселенной. 
Вы хоть понимаете, что Вселенная не трехмерна? И даже не 4-х мерна.
Вы хоть можете осознать, что такое 4-х мерная сфера?
Вы хоть понимаете, что самые дальние наблюдаемые галактики, если исходить из того, что красное смещение - это следствие эффекта Доплера, "убегают" от нас со скоростью, близкой к скорости света и что происходит тогда со временем и пространстом?
Вы хоть осознаете, что если вы будете лететь на космичеком корабле все время прямо никуда не сворачивая, то вернетесь в то же место ? Очень условно говоря конечно, по аналогии с Землей.
Ладно. Удаляюсь. Включайте воображение.

Да не галактики убегают, физик-любитель, а Вселенная расширяется. Расширяется сама ткань поостранства. О, Боги.......)))))))
1...529530531532533534535536537538539540541542543...551
Новый комментарий