Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 520

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
100%

Ты заслуженный член в команде профессионалов.


 
Олег avtomat #:

Тебе, пророку, место в команде профессионалов.

Это не пророчество. Это опыт и результаты различных экспериментов.

Я уже несколько десяток раз сделал такие вещи. Получил гораздо  "лучше" чем у вас.  В прошлом месяце получил 700% прироста, за месяц, с макс. просадкой 80%.

Если макс. просадка по средствам (текущая просадка) приближается к 30%, и не закрывается ордер, то уже нет никаких гарантий.

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan #:

Это не пророчество. Это опыт и результаты различных экспериментов.

Я уже несколько десяток раз сделал такие вещи. Получил гораздо  "лучше" чем у вас.  В прошлом месяце получил 700% прироста, за месяц, с макс. просадкой 80%.

Если макс. просадка по средствам (текущая просадка) приближается к 30%, и не закрывается ордер, то уже нет никаких гарантий.

Расскажи эту душещипательную историю где-нибудь в другом месте.

 
Олег avtomat #:

И зачем учиться, работать, жениться, растить детей и внуков... Всё равно мы все помрём.   И зачем тратить время на такие вещи, если известен конечный результат  ?  

Пророк, зачем ты здесь на этом свете? Ведь конечный результат известен: ты помрёшь. Или нет?

Правильно.

Если вы богаты, и хочеться просто развлекаться, то это другое дело.

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan #:

Правильно.

Если вы богаты, и хочеться просто развлекаться, то это другое дело.

Для того, чтобы просто развлекаться, вовсе не обязательно быть богатым.

У тебя логика хромает.

 
Олег avtomat #:

Для того, чтобы просто развлекаться, вовсе не обязательно быть богатым.

У тебя логика хромает.

У тебя логика хромает.

Не хромает.

Если у вас внуки и вас хорошо кормят, и вам нечего делать, то можно и развлекаться, за счет других.

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan #:

Не хромает.

Если у вас внуки и вас хорошо кормят, и вам нечего делать, то можно и развлекаться, за счет других.

Ну вот и домыслы попёрли. С чего ты взял эту глупость? Видимо, глупость прошита в твоей голове.

На жердь!
 
Олег avtomat #:

Ну вот и домыслы попёрли. С чего ты взял эту глупость? Видимо, глупость прошита в твоей голове.

На жердь!

На жердь!

Олег, ты вроде не глупый, должно хватать, как задеть противника без грязи

 
Fast235 #:

Олег, ты вроде не глупый, должно хватать, как задеть противника без грязи

Это от того, что он ничего умного сказать не может и начинает думать так, как тот ..... который уже много лет стоит на его Аватарке.

 
