Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 520
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
100%
Ты заслуженный член в команде профессионалов.
Тебе, пророку, место в команде профессионалов.
Это не пророчество. Это опыт и результаты различных экспериментов.
Я уже несколько десяток раз сделал такие вещи. Получил гораздо "лучше" чем у вас. В прошлом месяце получил 700% прироста, за месяц, с макс. просадкой 80%.
Если макс. просадка по средствам (текущая просадка) приближается к 30%, и не закрывается ордер, то уже нет никаких гарантий.
Это не пророчество. Это опыт и результаты различных экспериментов.
Я уже несколько десяток раз сделал такие вещи. Получил гораздо "лучше" чем у вас. В прошлом месяце получил 700% прироста, за месяц, с макс. просадкой 80%.
Если макс. просадка по средствам (текущая просадка) приближается к 30%, и не закрывается ордер, то уже нет никаких гарантий.
Расскажи эту душещипательную историю где-нибудь в другом месте.
И зачем учиться, работать, жениться, растить детей и внуков... Всё равно мы все помрём. И зачем тратить время на такие вещи, если известен конечный результат ?Пророк, зачем ты здесь на этом свете? Ведь конечный результат известен: ты помрёшь. Или нет?
Правильно.
Если вы богаты, и хочеться просто развлекаться, то это другое дело.
Правильно.
Если вы богаты, и хочеться просто развлекаться, то это другое дело.
Для того, чтобы просто развлекаться, вовсе не обязательно быть богатым.
У тебя логика хромает.
Для того, чтобы просто развлекаться, вовсе не обязательно быть богатым.
У тебя логика хромает.
Не хромает.
Если у вас внуки и вас хорошо кормят, и вам нечего делать, то можно и развлекаться, за счет других.
Не хромает.
Если у вас внуки и вас хорошо кормят, и вам нечего делать, то можно и развлекаться, за счет других.
Ну вот и домыслы попёрли. С чего ты взял эту глупость? Видимо, глупость прошита в твоей голове.На жердь!
Ну вот и домыслы попёрли. С чего ты взял эту глупость? Видимо, глупость прошита в твоей голове.На жердь!
Олег, ты вроде не глупый, должно хватать, как задеть противника без грязи
Олег, ты вроде не глупый, должно хватать, как задеть противника без грязи
Это от того, что он ничего умного сказать не может и начинает думать так, как тот ..... который уже много лет стоит на его Аватарке.