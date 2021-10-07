Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 519
75.7% годовых при просадках в 60% - не уверен, что это хорошая стратегия... Очень вероятна потеря депозита.
Олег конечно обидится про сигнал в профиле, но : макс.нагрузка 148% - там маржин-колл (100%) уже случался. У гипотетичных подписчиков депозит слился и вопрос только в "сколько протянет счёт".
Олег конечно обидится про сигнал в профиле, но : макс.нагрузка 148% - там маржин-колл (100%) уже случался. У гипотетичных подписчиков депозит слился и вопрос только в "сколько протянет счёт".
Вот опять ты, не зная сути, делаешь громогласные выводы. На каком основании ты утверждаешь, что " там маржин-колл (100%) уже случался " ??? Если бы был маржин-колл, то он непременно был бы отражён в мониторинге. Этого нет. То есть ты опять несёшь пургу.
На данный момент на счёте нет ни одного убытка.
Далее, никаких подписчиков я не привлекаю, даже в описании там написано, что это обкатка. Знаешь, что это такое? Не знаешь. Специально для таких попугаев, как ты, допишу более доходчиво, чтоб не подписывались!!!
А вот если бы ты попытался понять, какую такую нагрузку показывает мониторинг, то не обкакался бы в очередной раз.
В мониторинге нагрузка расчитывается не по балансу, а по эквити. Это вторая ошибка мониторинга, наряду с ошибкой расчёта прироста. Это неправильно, это противоречит логике, это вводит в заблуждение. Но так есть, и разработчики не желают исправлять эти ошибки.
Добавил в описание
Надеюсь, этого достаточно, чтобы отпугнуть несмышлёных попугаев.
Добавил в описание
.Надеюсь, этого достаточно, чтобы отпугнуть несмышлёных попугаев.
Подписался через копир на реал :)
Визуальная красота, обманчива.
У Вас нарушена безопасность торговли.
Макс. загрузка депозита: 148%
Макс. просадка 59%.
Убыточных трейдов: 0.
Всё это говорит о том, что рано или поздно будет слив. Хорошо, что это Демо счет.
И зачем тратить время на такие вещи, если известен конечный результат ?
Тебе, пророку, место в команде профессионалов.
И зачем учиться, работать, жениться, растить детей и внуков... Всё равно мы все помрём. И зачем тратить время на такие вещи, если известен конечный результат ?Пророк, зачем ты здесь на этом свете? Ведь конечный результат известен: ты помрёшь. Или нет?
100%
это уже обычное явление для тракторного хозяйства