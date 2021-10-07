Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 519

Новый комментарий
 
Mikhail Dovbakh #:
75.7% годовых при просадках в 60%  - не уверен, что это хорошая стратегия... Очень вероятна потеря депозита.

Олег конечно обидится про сигнал в профиле, но : макс.нагрузка 148% - там маржин-колл (100%) уже случался. У гипотетичных подписчиков депозит слился и вопрос только в "сколько протянет счёт".

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

Олег конечно обидится про сигнал в профиле, но : макс.нагрузка 148% - там маржин-колл (100%) уже случался. У гипотетичных подписчиков депозит слился и вопрос только в "сколько протянет счёт".

Вот опять ты, не зная сути, делаешь громогласные выводы. На каком основании ты утверждаешь, что там маржин-колл (100%) уже случался???  Если бы был маржин-колл, то он непременно был бы отражён в мониторинге. Этого нет. То есть ты опять несёшь пургу.

На данный момент на счёте нет ни одного убытка.

Прибыльных трейдов: 63 (100.00%)
Убыточных трейдов: 0 (0.00%)


Далее, никаких подписчиков я не привлекаю, даже в описании там написано, что это обкатка. Знаешь, что это такое? Не знаешь. Специально для таких попугаев, как ты, допишу более доходчиво, чтоб не подписывались!!!

А вот если бы ты попытался понять, какую такую нагрузку показывает мониторинг, то не обкакался бы в очередной раз.

В мониторинге нагрузка расчитывается не по балансу, а по эквити. Это вторая ошибка мониторинга, наряду с ошибкой расчёта приростаЭто неправильно, это противоречит логике, это вводит в заблуждение. Но так есть, и разработчики не желают исправлять эти ошибки.

[Удален]  

Добавил в описание

 

.

Надеюсь, этого достаточно, чтобы отпугнуть несмышлёных попугаев.


 

.

 
Олег avtomat #:

Добавил в описание

 .

Надеюсь, этого достаточно, чтобы отпугнуть несмышлёных попугаев.

Подписался через копир на реал :)

 
Ну и правильно
[Удален]  

 

.

 
Олег avtomat #:


Визуальная красота, обманчива.

У Вас нарушена безопасность торговли.

Макс. загрузка депозита: 148%

Макс. просадка 59%.

Убыточных трейдов: 0.

Всё это говорит о том, что рано или поздно будет слив. Хорошо, что это Демо счет.

И зачем тратить время на такие вещи, если известен конечный результат  ?

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan #:

Визуальная красота, обманчива.

У Вас нарушена безопасность торговли.

Макс. загрузка депозита: 148%

Макс. просадка 59%.

Убыточных трейдов: 0.

Всё это говорит о том, что рано или поздно будет слив. Хорошо, что это Демо счет.

И зачем тратить время на такие вещи, если известен конечный результат  ?

Тебе, пророку, место в команде профессионалов.

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan #:

Визуальная красота, обманчива.

У Вас нарушена безопасность торговли.

Макс. загрузка депозита: 148%

Макс. просадка 59%.

Убыточных трейдов: 0.

Всё это говорит о том, что рано или поздно будет слив. Хорошо, что это Демо счет.

И зачем тратить время на такие вещи, если известен конечный результат  ?

И зачем учиться, работать, жениться, растить детей и внуков... Всё равно мы все помрём.   И зачем тратить время на такие вещи, если известен конечный результат  ?  

Пророк, зачем ты здесь на этом свете? Ведь конечный результат известен: ты помрёшь. Или нет?
 
Petros Shatakhtsyan #:

Визуальная красота, обманчива.

У Вас нарушена безопасность торговли.

Макс. загрузка депозита: 148%

Макс. просадка 59%.

Убыточных трейдов: 0.

Всё это говорит о том, что рано или поздно будет слив. Хорошо, что это Демо счет.

И зачем тратить время на такие вещи, если известен конечный результат  ?

100%

это уже обычное явление для тракторного хозяйства

1...512513514515516517518519520521522523524525526...551
Новый комментарий