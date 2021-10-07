Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 516
Спасибо, Олег. Это другая интерпретация ПНБ, где менжду прошлым будущем есть четкая взаимосвязь: П+Н+Б=1. В ПНБ также существует импеданс, являющимся обратным преобразованием Лапласа. Все эти слова прозвучали на видео в иной интерпретации.
Это другая интерпретация ПНБ, где менжду прошлым будущем есть четкая взаимосвязь: П+Н+Б=1. В ПНБ также существует импеданс, являющимся обратным преобразованием Лапласа. Все эти слова прозвучали на видео в иной интерпретации.
Не за что ;)
На счёт интерпретации ПНБ -- у меня другой взгляд на это.
На счёт интерпретации ПНБ -- у меня другой взгляд на это.
Опишите свои взгляды.
Юсуф, мы с вами уже много и долго говорили об этом, правда, давно это было.
и ещё где-то, и ещё... можно поискать по форуму.
Если говорить кратко, то, во-первых, я считаю неправомерной принимаемую вами нормировку ПНБ на единицу. Хотя как индикатор ПНБ и имеет право на существование. Но от индикатора до стратегии на его основе лежит немалый промежуток. Во-вторых, я считаю неправильным гонять 34 пары, сначала надо досконально отработать стратегию на главных трёх-четырёх инструментах.
Обкатка обновлённой системы tractor .
На демо.
Старт 25.08.2021.
Ссылка в профиле.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2021.07.14 11:27
Готовлюсь к чемпионату World Cup Trading Championships® 2022 в категории FOREX (All Others)
Приглашаю всех желающих поучаствовать в чемпионате.
Наконец то , а то пнб пнб, детский лепет. Трактор вот кто сломает хребет Форексу, займет первые места во всех конкурсах. Виват Автомат!
Трактор и ПНБ, ПНБ и трактор - это сила !
на полном серьёзе - это ТРАКТОР с ПНБ (Погрузчик Навесной Быстросъёмный) !!