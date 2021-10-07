Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 516

Олег avtomat:

 

Спасибо, Олег. Это другая интерпретация ПНБ, где менжду прошлым будущем есть четкая взаимосвязь: П+Н+Б=1. В ПНБ также существует импеданс, являющимся обратным преобразованием Лапласа. Все эти слова прозвучали на видео в иной интерпретации.

Yousufkhodja Sultonov:

Не за что ;)

На счёт интерпретации ПНБ -- у меня другой взгляд на это.

 
Олег avtomat:

Опишите свои взгляды.

Юсуф, мы с вами уже много и долго говорили об этом, правда, давно это было. 

и ещё где-то, и ещё... можно поискать по форуму.

Если говорить кратко, то, во-первых, я считаю неправомерной принимаемую вами нормировку ПНБ на единицу. Хотя как индикатор ПНБ и имеет право на существование. Но от индикатора до стратегии на его основе лежит немалый промежуток.  Во-вторых, я считаю неправильным гонять 34 пары, сначала надо досконально отработать стратегию на главных трёх-четырёх инструментах. 

Обкатка обновлённой системы tractor

На демо.

Старт  25.08.2021.

Ссылка в профиле.

 

Наконец то , а то пнб пнб, детский лепет. Трактор вот кто сломает хребет Форексу, займет первые места во всех конкурсах. Виват Автомат!
 
Vladimir Baskakov #:
Наконец то , а то пнб пнб, детский лепет. Трактор вот кто сломает хребет Форексу, займет первые места во всех конкурсах. Виват Автомат!

Трактор и ПНБ, ПНБ и трактор - это сила !

на полном серьёзе - это ТРАКТОР с ПНБ (Погрузчик Навесной Быстросъёмный) !! 

