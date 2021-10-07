Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 339
К вопросу о стационарности\нестационарности.
Здесь на форуме многие на протяжении долгого времени (а некоторые -годами) пытаются добраться до "стационарности", которая якобы должна быть в котировках, мол, надо только её найти, и тогда уж всё пойдёт легко и просто. При этом признают, что процесс (ВР) является нестационарным. Однако же не понимают сути явления. Не понимают, в чём состоит различие между стационарным процессом и процессом нестационарным.
Покажу это различие на простом примере.
Описание процесса в самом общем виде :
.
1) Стационарный процесс :
.
2) Нестационарный процесс :
.
Только на участках, где матрица перехода неизменна (или почти неизменна)
нестационарный процесс вырождается в стационарный.
Никакими ухищрениями (разности первые, вторые, ..., сотые) существующая нестационарность не устраняется.
Однако это вовсе не означает, что с нестационарным процессом невозможно управиться. Можно. Но для этого прежде всего необходимо понимание сути явления.
Пожелаю успехов в приобретении такого понимания всем здешним искателям.
Олег, в первую очередь, я хотел бы извиниться за некие излишне нагловатые свои высказывания и суждения.
Но, мои посты не должны мешать делу. А дело у нас одно - Грааль, не так ли?
Поэтому вопрос:
Если процессы на рынке принципиально нестационарны и найти стационарные участки крайне проблематично, то получается, что использование нейросетей в качестве инструмента прогнозирования неприменимо в принципе.
Понимание этого момента, думаю, необходимо не только мне. Чтобы не тратить бесценное время на изучение нейросетей.
хм... "некие..."... эдакие "детские шалости" с последующим "я больше не буду"... эдак обтекаемо... срезая острые углы... Нет, мне с тобой не по пути. И дороги у нас разные.
Твои посты работают на твоё дело. Какое у тебя дело -- мне неведомо. Но знаю, что никаких общих дел у меня с тобою нет и не будет.
А на твой вопрос скажу так:
Ты не желаешь "тратить бесценное время на изучение нейросетей". Но без этого у тебя не будет понимания, какими возможностями обладают нейросети, и какими нет. Кстати, на это изучение потребуется не очень много времени, зато приобретя знание, возможно получишь и понимание. Пока же понимание у тебя отсутствует: с чего ты взял, что нейросети применимы только к стационарным участкам, и неприменимы к нестационарным? Это не так. Да и не мешало бы тебе задаться вопросом, прогнозированием чего ты собираешься нагрузить нейросеть.
Следующего значения приращения, естественно. Больше там нечего прогнозировать.
ОК. Можешь в теме "Машинное обучение..." дать ссылки на литературу по аппроксимации нестационарных рядов, авторов по уровню равных Колмогорову и Винеру? Я подобных работ не нашел, а, думаю, многим было бы интересно.
P.S. Я сюда пришел за Граалем, а не за выстраиванием отношений с участниками форума. Прошу это понять и активнее участвовать в топовых ветках.
1) На самом деле, ты просто не видишь и не понимаешь, что, кроме приращений, можно прогнозировать.
2) Отсев у тебя слишком жёсткий, с таким отсевом "по имени" не выловишь новые для тебя свежие идеи.
3) думаешь найти здесь "грааль", не выстраивая отношений? но ведь именно этим ты и занимаешься. Или ты и этого не понимаешь?.. А в так называемых "топовых ветках" в последнее время развелось много грязи, и поэтому участвовать в них я не имею желания.
