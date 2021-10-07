Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 340

Олег avtomat:

К вопросу о стационарности\нестационарности.

Здесь на форуме многие на протяжении долгого времени (а некоторые -годами) пытаются добраться до "стационарности", которая якобы должна быть в котировках, мол, надо только её найти, и тогда уж всё пойдёт легко и просто. При этом признают, что процесс (ВР) является нестационарным. Однако же не понимают сути явления. Не понимают, в чём состоит различие между стационарным процессом и процессом нестационарным.

Покажу это различие на простом примере.

Описание процесса в самом общем виде :

 

1) Стационарный процесс :

 

2) Нестационарный процесс :

 

Только на участках, где матрица перехода неизменна (или почти неизменна)

 

нестационарный процесс вырождается в стационарный.


Никакими ухищрениями (разности первые, вторые, ..., сотые) существующая нестационарность не устраняется.

Однако это вовсе не означает, что с нестационарным процессом невозможно управиться. Можно. Но для этого прежде всего необходимо понимание сути явления.

Пожелаю успехов в приобретении такого понимания всем здешним искателям.

Преобразуйте цену в показатель энтропии и анализируйте уже его своими аттракторами...а иначе даже на ящик коньяка могу поспорить что даже через 10 лет у вас ничего не выйдет на Форексе...к сожалению...а если выйдет то это и без аттракторов можно будет реализовать.
Вот допустим точнее это уже доказано математически что цена имеет вероятность почти 50 на 50 . И например вот у вас 50% это тренд . НО НО НО кто вам сказал что направленное движение - не случайное ) оно и случайным быть может и тогда ваши шансы найти тренд вообще 25% против 75%. 
Просто обидно видеть как столь образованный человек с недюжинными знаниями словно бронепоезд едет не по рельсам, а тащится по болоту...будут вопросы - пишите в личку.с уважением #нашедший_истину.
Martin Cheguevara:
Далеко не всё так мрачно на путях поиска истины. ;)

 
Олег avtomat:

Далеко не всё так мрачно на путях поиска истины. ;)

Эххх.. очень надеюсь, что ваш талант не пропадет даром)удачи в Ваших делах!
Martin Cheguevara:
Эххх.. очень надеюсь, что ваш талант не пропадет даром)удачи в Ваших делах!

Спасибо на добром слове.

Желаю успехов!

Видимо, надо пояснить более доходчиво (наглядно и в картинках) о чём идёт речь здесь   

(вижу, что смысл сказанного просто непостижим для некоторых граждан, и понимания как не было, так и нет, и их битьё головой о стену так и продолжается...)

 
Олег avtomat:

Это не принесёт пользы ни Вам, ни кому ещё. Только увеличит энтропию Вселенной
 
SidorOFF:
Это не принесёт пользы ни Вам, ни кому ещё. Только увеличит энтропию Вселенной

"И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь"  

Соломон. Библия. 

Рекомендуете возвратиться в каменный век?   Или, "не ваше, ...,  это дело"?

А  Вы бы, стали телескопом гвозди заколачивать?

Олег avtomat, простите за offtop.


Подробнее:http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8

 
Олег avtomat:

Видимо, надо пояснить более доходчиво (наглядно и в картинках) о чём идёт речь здесь   

(вижу, что смысл сказанного просто непостижим для некоторых граждан, и понимания как не было, так и нет, и их битьё головой о стену так и продолжается...)

Здесь есть некоторая путаница в том, что называется "стационарным процессом". У вас - вариант из физики, в математике ему скорее  соответствует "автономная система диф. ур-й". Обычно же (математика, экономика) - это "стационарный случайный процесс".

Aleksey Nikolayev:

Здесь есть некоторая путаница в том, что называется "стационарным процессом". У вас - вариант из физики, в математике ему скорее  соответствует "автономная система диф. ур-й". Обычно же (математика, экономика) - это "стационарный случайный процесс".

Суть дела это не меняет.

