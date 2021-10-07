Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 340
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.
К вопросу о стационарности\нестационарности.
Здесь на форуме многие на протяжении долгого времени (а некоторые -годами) пытаются добраться до "стационарности", которая якобы должна быть в котировках, мол, надо только её найти, и тогда уж всё пойдёт легко и просто. При этом признают, что процесс (ВР) является нестационарным. Однако же не понимают сути явления. Не понимают, в чём состоит различие между стационарным процессом и процессом нестационарным.
Покажу это различие на простом примере.
Описание процесса в самом общем виде :
.
1) Стационарный процесс :
.
2) Нестационарный процесс :
.
Только на участках, где матрица перехода неизменна (или почти неизменна)
нестационарный процесс вырождается в стационарный.
Никакими ухищрениями (разности первые, вторые, ..., сотые) существующая нестационарность не устраняется.
Однако это вовсе не означает, что с нестационарным процессом невозможно управиться. Можно. Но для этого прежде всего необходимо понимание сути явления.
Пожелаю успехов в приобретении такого понимания всем здешним искателям.
Преобразуйте цену в показатель энтропии и анализируйте уже его своими аттракторами...а иначе даже на ящик коньяка могу поспорить что даже через 10 лет у вас ничего не выйдет на Форексе...к сожалению...а если выйдет то это и без аттракторов можно будет реализовать.
Далеко не всё так мрачно на путях поиска истины. ;)
Далеко не всё так мрачно на путях поиска истины. ;)
Эххх.. очень надеюсь, что ваш талант не пропадет даром)удачи в Ваших делах!
Спасибо на добром слове.
Желаю успехов!
Видимо, надо пояснить более доходчиво (наглядно и в картинках) о чём идёт речь здесь #3382
(вижу, что смысл сказанного просто непостижим для некоторых граждан, и понимания как не было, так и нет, и их битьё головой о стену так и продолжается...)
Видимо, надо пояснить более доходчиво (наглядно и в картинках) о чём идёт речь здесь #3382
(вижу, что смысл сказанного просто непостижим для некоторых граждан, и понимания как не было, так и нет, и их битьё головой о стену так и продолжается...)
Это не принесёт пользы ни Вам, ни кому ещё. Только увеличит энтропию Вселенной
"И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь"
Соломон. Библия.
Рекомендуете возвратиться в каменный век? Или, "не ваше, ..., это дело"?
А Вы бы, стали телескопом гвозди заколачивать?
Олег avtomat, простите за offtop.
Подробнее:http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8
Видимо, надо пояснить более доходчиво (наглядно и в картинках) о чём идёт речь здесь #3382
(вижу, что смысл сказанного просто непостижим для некоторых граждан, и понимания как не было, так и нет, и их битьё головой о стену так и продолжается...)
Здесь есть некоторая путаница в том, что называется "стационарным процессом". У вас - вариант из физики, в математике ему скорее соответствует "автономная система диф. ур-й". Обычно же (математика, экономика) - это "стационарный случайный процесс".
Здесь есть некоторая путаница в том, что называется "стационарным процессом". У вас - вариант из физики, в математике ему скорее соответствует "автономная система диф. ур-й". Обычно же (математика, экономика) - это "стационарный случайный процесс".
Суть дела это не меняет.