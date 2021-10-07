Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 341

Олег avtomat:

Суть дела это не меняет.

До начала осмысленного разговора о сути дела необходимо убедиться, что все его участники говорят на одном языке и об одном и том же. Поэтому, обычно, для этого используют язык и понятия более-менее устоявшиеся в обсуждаемой области.

Сначала несколько демонстрационных картинок сравнительного поведения.  

 

Напомню, что истинный характер нестационарности априори неизвестен.

Но оценку модели нестационарности можно произвести методами адаптивной фильтрации.


зы

картинки сделал именно так для бОльшей наглядности.

 
Aleksey Panfilov:

"И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь"  

Соломон. Библия. 

Рекомендуете возвратиться в каменный век?   Или, "не ваше, ...,  это дело"?

....


Конечно. Питекантропам там самое место!

Aleksey Nikolayev:

Думаю, из картинок ясно, о чём идёт речь.

Важна не форма описания, а различия в поведении. Для осмысленного разговора о сути дела необходимо понимание этих различий. 

ещё картинка, полезная для понимания сути явления:

 

особо обращаю внимание на тот факт, что здесь "довесок нестационарности" имеет в качестве параметров (амплитуда, частота, фаза) детерминированные гладкие функции времени. Нет никаких стохастических включений. А каков результат ;))

и ещё парочка полезных для понимания картинок

 

Олег avtomat:

и ещё парочка полезных для понимания картинок.

Картинки красивые, спору нет. Тоже приведу примеры картинок, но попозже. Пока же завершу рассуждение об отличиях в математическом понимании "стационарного процесса" на примере вашего уравнения dx/dt=Ax:

1) Это понятие относится не к самому дифференциальному уравнению, а к его решениям: x=x(t). Это важное отличие, поскольку одно и то же x(t) можно задать бесконечным числом способов (а не только данным уравнением).

2) Решения уравнения - детерминированные, поэтому они будут вырожденнными случайными процессами, которые будут стационарными только будучи тождественными константами x=x(t)=const.  Если A  не равно тождественно нулю, то таковым будет только решение x=0.

Как видите, это совсем другое понятие.

Но всё это - формальности не особенно интересные трейдерам, поэтому попозже выложу картинки показывающие пользу стохастического подхода даже в случае динамических систем.

Aleksey Nikolayev:

Здесь на картинках в качестве наглядного примера рассматривался простейший одномерный процесс. Для процессов, размерность которых больше двух, всё обстоит значительно сложнее.

Ярким примером является аттрактор Лоренца -- ни о каком детерминизме его решений говорить не приходится.

 

Объектом же нашего интереса (и исследования по мере сил) являются временнЫе ряды котировок, которые можно рассматривать, как решения эволюционных уравнений (бесконечномерных). В которых присутствуют детерминированная (основная) и случайная составляющие. Однако же характер движения (внешне выглядящий случайным) определяется структурой системы эволюционных уравнений, а не случайной составляющей.

На видео представлено влияние изменения параметров на характер движения фазовой траектории.

не вижу какого-то обсуждения, кто-нибудь вообще понимает что это за ***341 страницу? 7 лет прошло
 
Fast528:
не вижу какого-то обсуждения, кто-нибудь вообще понимает что это за ***341 страницу? 7 лет прошло

"- Суслика видишь? - Нет. - А он есть." (С)

