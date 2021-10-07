Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 335
Трактор на старте. Впереди непаханое поле.
.
Наиболее важные события недели:
.
1 июня стартовал эксперимент, проводимый на конкурсном счёте 85058. Длительность конкурса = 3 месяца ( с 01 июня по 31 августа )
Здесь имеется мониторинг с расширенной статистикой, с почасовой фиксацией по эквити и по балансу. В общем, такой мониторинг, о котором здесь многие меня спрашивали.
Условия конкурса довольно жёсткие: просадка по эквити менее 20%
Вот так выглядит мониторинг по результатам первого рабочего дня :
.
.
Длительность конкурса = 3 месяца ( с 01 июня по 31 августа ).
30+31+31=92 календарных дня
21+22+23=66 рабочих дней
Стартовый депозит = 10000$
Задача:
за 92 календарных дня привести баланс счёта в район 92000$
План работ:
.
Основная задача - победа в конкурсе.
Эксперимент направлен на выяснение возможности длительного планирования результатов на форексе.
.
блин, так я и думал... ;)))) эти "гиганты мысли" вечно недовольны... и то им не так, и это не так... всё не так.
Кричат: "где мониторинг? дай мониторинг!"
Ладно. Даю мониторинг. А им опять всё не так, всё плохо... что за люди...
Столько воды даже у шоуменов нет)
а у тебя что-нибудь своё есть? шоумен...
Открыл первую страницу там 2011 год, старт только с 1числа?)
Я бы наверно тоже озверел, 7 лет формул и писанины))
Вряд ли ты понимаешь, о чём вообще идёт речь.
Пролистал кучу страниц увидел только формулы и графики построенные на формулах, а где торговля, тактика, результат, отчёты за 7 лет?
Споры о эквити и балансе жуть) как и тут - "вы ничего не понимаете")))
Прям Живой Журнал
https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page258#comment_3403293
.