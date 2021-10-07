Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 335

Трактор на старте. Впереди непаханое поле.

 

Наиболее важные события недели:

29 маяИндекс доверия потребителей США
30 маяОбъём розничных продаж в Японии
30 маяИзменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США
30 маяВВП США
30 маяРешение Банка Канады по процентной ставке
31 маяИндекс деловой активности в производственном секторе Китая
31 маяВВП Швейцарии
31 маяВВП Канады
1 июняИндекс деловой активности в производственном секторе США

1 июня стартовал эксперимент, проводимый на конкурсном счёте 85058. Длительность конкурса = 3 месяца  ( с 01 июня  по  31 августа )

Здесь имеется мониторинг с расширенной статистикой, с почасовой фиксацией по эквити и по балансу. В общем, такой мониторинг, о котором здесь многие меня спрашивали.

Условия конкурса довольно жёсткие: просадка по эквити менее 20%

Вот так выглядит мониторинг по результатам первого рабочего дня :


 

.


Длительность конкурса = 3 месяца  ( с 01 июня  по  31 августа ). 

30+31+31=92 календарных дня

21+22+23=66 рабочих дней


Стартовый депозит = 10000$

Задача:

за 92 календарных дня привести баланс счёта в район 92000$

План работ:

 plan 



Основная задача - победа в конкурсе.

Эксперимент направлен на выяснение возможности длительного планирования результатов на форексе.

МестоКонкурсный никнеймСчётБалансСредстваДоходностьПросадкаМаксимальная просадкаСтатус
 
Столько воды даже у шоуменов нет)
блин, так я и думал... ;))))   эти "гиганты мысли" вечно недовольны... и то им не так, и это не так... всё не так.  

Кричат: "где мониторинг? дай мониторинг!"  

Ладно. Даю мониторинг. А им опять всё не так, всё плохо... что за люди...

Fast451:
Столько воды даже у шоуменов нет)

а у тебя что-нибудь своё есть?   шоумен...

 
Олег avtomat:

а у тебя что-нибудь своё есть?   шоумен...

Открыл первую страницу там 2011 год, старт только с 1числа?)

Я бы наверно тоже озверел, 7 лет формул и писанины))

Fast451:

Открыл первую страницу там 2011 год, старт только с 1числа?)

Вряд ли ты понимаешь, о чём вообще идёт речь.

 
Олег avtomat:

Вряд ли ты понимаешь, о чём вообще идёт речь.

Пролистал кучу страниц увидел только формулы и графики построенные на формулах, а где торговля, тактика, результат, отчёты за 7 лет?

Споры о эквити и балансе жуть) как и тут - "вы ничего не понимаете")))

Прям Живой Журнал

https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page258#comment_3403293

