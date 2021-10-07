Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 337
Показывают нечто подобное.
Ранее я проделывал подобные эксперименты с СБ. Результаты представляют интерес и сами по себе, но предвидя следующий резонный вопрос, скажу: да, можно.
Если заинтересовало, то на выходные могу сделать соответствующие картинки для СБ в различных вариациях, можно и видео сделать.
в чем заинтересовало, ты покажи, обьясни
Не, спасибо, не стоит тратить время) у вас интересный подход, но вот это "можно" сразу ставит точку.
Здесь (с этой "точкой") в полной мере сказывается ваша предубеждённость. Проведите самостоятельные эксперименты, чтобы для начала эту предубеждённость поколебать. Кстати, строгих доказательств для этой "точки" не существует. Ведь вы же согласитесь, что "правдоподобные рассуждения" никак доказательствами не являются.
тебе это не надо.
Здесь (с этой "точкой") в полной мере сказывается ваша предубеждённость. Проведите самостоятельные эксперименты, чтобы для начала эту предубеждённость поколебать. Кстати, строгих доказательств для этой "точки" не существует. Ведь вы же согласитесь, что "правдоподобные рассуждения" никак доказательствами не являются.
Это не предубежденность, это математика. Доказательств здесь не нужно, СБ - это по определению процесс без памяти. Ну или вы что-то свое понимаете под СБ.
хм... странно слышать такое: "это математика" и тут же "Доказательств здесь не нужно" (???) Что же это за математика такая, где доказательств не нужно? Если не нужно доказательств, то это уже не математика. Это уже ближе к религии, где достаточно веры, а доказательством является наличие веры.
А понимаю я СБ в общепринятом смысле. Например, как описано здесь в самом простом виде:
.
то бишь как кумулятивный процесс случайных приращений.
Но легко можно эту модель усложнить, введя дополнительные параметры и условия. При этом модель остаётся моделью СБ, но приобретает новые качества.
Дык я ж написал - доказательством является уже определение СБ: процесс, в котором приращения ни от чего не зависят (их вероятность 50/50, а матожидание равно нулю), следовательно устойчиво зарабатывать на нем не получится, а если вдруг "получается", значит ищите ошибку в вычислениях)
А если вводить дополнительные условия, то это уже не СБ, а что-то своё, СБ-подобное, и вышеуказанным свойством может и не обладать.
Так вы на строгом СБ прогоняли свой метод, или на чем-то СБ-подобном?
Вы всё же постройте эту простую модель СБ. Свойства процесса СБ и свойства приращений процесса СБ -- это разные вещи. Моделирование поможет вам понять, о чём я говорю, понять, что ошибка находится не в вычислениях, а ошибкой являются ваши ожидания-предубеждения.
А я свой метод прогонял и на строгом СБ, и на его различных вариациях. Ошибок в вычислениях нет (это я проверяю очень скрупулёзно). А "получается" так в силу свойств самого процесса.
Ну так свойства процесса как раз и говорят, что зарабатывать на нем невозможно) это же элементарная математика, с вашей-то квалификацией это должно быть очевидно.
Повторюсь : Постройте модель, и вы увидите, в чём ваша ошибка.Ваши "правдоподобные" умозаключения вас обманывают.