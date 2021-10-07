Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 338
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тебе это не надо.
надо,
если это нужно запомнить человека,
зачем ты ставишь штампы на свои скрины?(7 лет назад) кому надо их копировать сегодня?
надо,
если это нужно запомнить человека,
зачем ты ставишь штампы на свои скрины?(7 лет назад) кому надо их копировать сегодня?
Займись делом, юноша. Открой книги, повышай уровень своего образования, расширяй свой горизонт, и тогда ты сможешь понять многие "зачем" и "почему".
Ну ок, дискутировать нет смысла. Успехов)
Да, в таком виде -- смысла нет никакого.
Но вы не хотите или не можете провести простое моделирование СБ. А вот если бы вы такое моделирование провели, то у вас не было бы и повода для дискуссии в ключе отрицания возможности успеха для процесса СБ. Таковая возможность стала бы для вас очевидной. Более того, в этом случае повод для дискуссии мог бы быть в ключе, например, оптимального выбора из множества возможностей достижения успеха на процессе СБ.
Ну не буду вам мешать оставаться в рамках вашего коридора. Вам там привычно и уютно.
Наиболее важные события недели:
.
.
.
.
.
.
.