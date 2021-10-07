Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 440

Nikolai Semko:

а почему 3, а не 53?

У меня друг такое делал.
Картинка постоянно меняется каждый бар.
Но что самое интересное экстраполяция всегда в противотренд шла)
Может что-то в этом есть а может и нет)
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Если бы все время шла в противотренд, то это был бы Грааль
Но правда жизни заключается в том, что разложение прошлой линии цены любой продолжительности хоть на 3, хоть на 53 синусоиды(гармоники) с дальнейшей экстраполяцией дает такой же предсказательный эффект, как и подбрасывание монетки. 
Проверено многократно на практике.
 
Олег avtomat:

О трендах.

Простейшая модель, в которой присутствуют три разномасштабных колебания.


var = {1;1;1}

 


 

.

Очень красивы картинки, но для лучшего понимания Вы бы дали определения переменным. Что есть var, N и другие. 

Как я понял w - "частота", A - амплитуда колебания. Насколько я помню A = 1/sqrt(w). Т.е. при увеличении частоты в четыре раза амплитуда падает в два раза? Или нет?

Просто дайте ссылку на первоисточник с которого Вы взяли картинки.

Удачи

 
Олег avtomat:

Из набора валютных пар, предлагаемых ДЦ, можно составить некоторое ограниченное множество замкнутых треугольников :

 

.

В более общем виде :

 


либо в таком представлении :

 

.

В самом общем виде можно составить кольцо, включающее все имеющиеся в наличии валютные пары :

 

.

Направление движения валютных пар треугольника зависит от соотношения скоростей валют, входящих в состав треугольника.

Знание направления движения и скоростей валют, входящих в состав треугольника, однозначно определяет оптимальную рабочую валютную пару и направление торговли.


В общем виде нужно записать так A/B ; C/B; A/C; 

Тогда произведение этих трех дробей даст (А/В)^2. А  A/B : C/B : A/C = 1 Отсюда что то можно вытащить, возможно...

var - это вариант задатчика колебаний

Nmin, Nmax - это номер точки минимума и номер точки максимума на рассматриваемом интервале

w - частота колебаний

A - амплитуда колебаний

Я задавал значения A = 1/w

Картинки сделал сам. Я и есть их первоисточник. ;)

Можно сделать и так A = 1/sqrt(w). И посмотреть, что получится.

Их нужно не умножать, а сепарировать.

И не суть важно прямая или обратная дробь на входе, её можно перевернуть в требуемый вид.

 
Ну, вот очень интересно, в каком именно случае амплитуда (в метрах) становится равной частному от деления единицы на квадратный корень от частоты чего-нибудь в Герцах. 

Я с внучкой десятичные дроби прохожу. 
Ты слишком строг  ;)

Он просто перепутал, думал об одном, а оно из другой оперы. А там ведь указывается именно такая зависимость. Ну ничё, бывает...

С другой стороны, ничто не мешает (нет никаких запретов) рассмотреть предлагаемую им зависимость A(w).

Можно усложнить эту функцию (как душе будет угодно), например, так A(w;v), или так A(w;v;a), или ещё как...


Вообще-то, было бы интересно посмотреть, как это всё будет выглядеть. Может быть, когда-нибудь на досуге сделаю.

Сепаратор

Тренога ;)

 


Входы:

 

Чтобы было всё наглядно, чтоб не залипали все данные в одно сплошное месиво, в дальнейшем будет выводиться небольшое окно с последними актуальными данными. 

[Удален]  

Сепаратор


 

Входы:

 

.

Выходы:

 

.

Проверка:

 

.

