Если бы все время шла в противотренд, то это был бы Грааль

Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 440
а почему 3, а не 53?
У меня друг такое делал.
О трендах.
Простейшая модель, в которой присутствуют три разномасштабных колебания.
var = {1;1;1}
Очень красивы картинки, но для лучшего понимания Вы бы дали определения переменным. Что есть var, N и другие.
Как я понял w - "частота", A - амплитуда колебания. Насколько я помню A = 1/sqrt(w). Т.е. при увеличении частоты в четыре раза амплитуда падает в два раза? Или нет?
Просто дайте ссылку на первоисточник с которого Вы взяли картинки.
Удачи
Из набора валютных пар, предлагаемых ДЦ, можно составить некоторое ограниченное множество замкнутых треугольников :
В более общем виде :
либо в таком представлении :
В самом общем виде можно составить кольцо, включающее все имеющиеся в наличии валютные пары :
Направление движения валютных пар треугольника зависит от соотношения скоростей валют, входящих в состав треугольника.
Знание направления движения и скоростей валют, входящих в состав треугольника, однозначно определяет оптимальную рабочую валютную пару и направление торговли.
В общем виде нужно записать так A/B ; C/B; A/C;
Тогда произведение этих трех дробей даст (А/В)^2. А A/B : C/B : A/C = 1 Отсюда что то можно вытащить, возможно...
var - это вариант задатчика колебаний
Nmin, Nmax - это номер точки минимума и номер точки максимума на рассматриваемом интервале
w - частота колебаний
A - амплитуда колебаний
Я задавал значения A = 1/w
Картинки сделал сам. Я и есть их первоисточник. ;)
Можно сделать и так A = 1/sqrt(w). И посмотреть, что получится.
В общем виде нужно записать так A/B ; C/B; A/C;
Тогда произведение этих трех дробей даст (А/В)^2. А A/B : C/B : A/C = 1 Отсюда что то можно вытащить, возможно...
Их нужно не умножать, а сепарировать.
И не суть важно прямая или обратная дробь на входе, её можно перевернуть в требуемый вид.
Ну, вот очень интересно, в каком именно случае амплитуда (в метрах) становится равной частному от деления единицы на квадратный корень от частоты чего-нибудь в Герцах.Я с внучкой десятичные дроби прохожу.
Ты слишком строг ;)
Он просто перепутал, думал об одном, а оно из другой оперы. А там ведь указывается именно такая зависимость. Ну ничё, бывает...
С другой стороны, ничто не мешает (нет никаких запретов) рассмотреть предлагаемую им зависимость A(w).
Можно усложнить эту функцию (как душе будет угодно), например, так A(w;v), или так A(w;v;a), или ещё как...
Вообще-то, было бы интересно посмотреть, как это всё будет выглядеть. Может быть, когда-нибудь на досуге сделаю.
Сепаратор
Тренога ;)
Входы:
Чтобы было всё наглядно, чтоб не залипали все данные в одно сплошное месиво, в дальнейшем будет выводиться небольшое окно с последними актуальными данными.
Сепаратор
Входы:
Выходы:
Проверка:
