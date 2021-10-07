Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 438

Andrey Pogoreltsev:
Тут еще не было про черепах и плоскую Землю?))) По-моему, к этому все идет.

сюда загляни, звезда давида... мож там чё умное ляпнешь... посоревнуешься с себе подобными умниками...  впрочем, для тебя самое-самое это мартингейл...

что такое тренд?
Andrey Pogoreltsev:
Andrey Pogoreltsev.  О чём это...Тяжелый случай...

 
Олег avtomat:

Замечательная лекция.

Часть 1.


 

.

Редкостный бред, типичный пример когда сапожник берется за сочинение песен, или химик пытается агитировать за пересмотр основ физики, очень плохо понимая эту самую физику.

sibirqk:

Редкостный бред, типичный пример когда сапожник берется за сочинение песен, или химик пытается агитировать за пересмотр основ физики, очень плохо понимая эту самую физику.

эта "песня" давно известна...  открой глаза, "как-бы физик"...

К сожалению надо отметить, что за последние сорок лет произошла
демократизация физики в худшем смысле этого слова. В процессе принятия
важных для развития физики решений принимают участие большие
коллективы людей или люди далекие от стратегического мышления. По
всем основным вопросам развития существует общественное мнение,
которое висит тяжелыми кандалами на всякой оригинальной мысли. 
Шипов.
Из набора валютных пар, предлагаемых ДЦ, можно составить некоторое ограниченное множество замкнутых треугольников :

 

.

В более общем виде :

 


либо в таком представлении :

 

.

В самом общем виде можно составить кольцо, включающее все имеющиеся в наличии валютные пары :

 

.

Направление движения валютных пар треугольника зависит от соотношения скоростей валют, входящих в состав треугольника.

Знание направления движения и скоростей валют, входящих в состав треугольника, однозначно определяет оптимальную рабочую валютную пару и направление торговли.


 
Про скорость валют интересно. Если бы подробней.
Evgeniy Chumakov:
Про скорость валют интересно. Если бы подробней.

s  -  траектория движения

ds/dt  -  скорость движения

Если известна траектория движения валюты, то можно определить её скорость движения.

А для этого ставится и решается задача определения траекторий движения валют, входящих в состав "треугольника".
 
Олег avtomat:

О трендах.

Простейшая модель, в которой присутствуют три разномасштабных колебания.

а почему 3, а не 53?


Nikolai Semko:

а почему 3, а не 53?


без понимания, сдуру, можно и 3333 влупить.

этим ты и занимаешься, не вникая в суть явления -- ведь тебе интересны только твои красочные шевелящиеся картинки.

видимо, тебе совершенно незнакомо понятие доминирующей составляющей движения -- поинтересуйся.

и попытайся определить, какой вклад в общее движение вносит каждая очередная составляющая движения.

может, тогда ты и поймёшь...


Разговаривать с тобою у меня нет ни малейшего желания -- в игнор.

