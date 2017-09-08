Регистрация на конкурс IV квартал 2017 (счета центовые)

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Правила те же ,что и в месячном состязании . Если есть что предложить - предлагайте ,конструктивно и обоснованно . Всё обсуждается 

Contest №5 Real Cent-account: 05.09.2017 — 30.11.2017
Contest №5 Real Cent-account: 05.09.2017 — 30.11.2017
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума  Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота Завершение конкурса: 30.11.2017 Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: Идёт сбор ↑ Победитель будет определён по двум...
 
Server Muradasilov:

Правила те же ,что и в месячном состязании . Если есть что предложить - предлагайте ,конструктивно и обоснованно . Всё обсуждается 

Ну начнём с даты проведения. Откуда и покуда?

 
Vitaly Muzichenko:

Ну начнём с даты проведения. Откуда и покуда?


Старт: 04.09.2017 - Финиш: 30.11.2017

Регистрация до: 30.09.2017 

[Удален]  
Server Muradasilov:

Старт: 04.09.2017 - Финиш: 30.11.2017

Регистрация до: 17.09.2017


А вот в трёхмесячном конкурсе возможность регистрации можно было бы и подальше отодвинуть -- на месяц или полтора-два -- до октября\ноября.  

 
Олег avtomat:

А вот в трёхмесячном конкурсе возможность регистрации можно было бы и подальше отодвинуть -- на месяц или полтора-два -- до октября\ноября.  


Тогда нет смысла в трёх месяцах ,когда многие  сольются к тому времени ,самый умный откроет счёт 

[Удален]  
Server Muradasilov:

Тогда нет смысла в трёх месяцах ,когда многие  сольются к тому времени ,самый умный откроет счёт 


Умный ли? -- это сомнительно...

 
Олег avtomat:

А вот в трёхмесячном конкурсе возможность регистрации можно было бы и подальше отодвинуть -- на месяц или полтора-два -- до октября\ноября.  

Согласен, регистрацию можно продлить на 30% времени от продолжительности

 
Vitaly Muzichenko:

Согласен, регистрацию можно продлить на 30% времени от продолжительности


На 30% - не больше )

[Удален]  
Server Muradasilov:

На 30% - не больше )


Ну так сразу и исправь дату.

 
Олег avtomat:

Ну так сразу и исправь дату.


Старт: 04.09.2017 - Финиш: 30.11.2017


Регистрация до: 30.09.2017 

 

Может сделать тогда возможность участвовать одновременно в месячном и квартальном турнирах с одним счетом?

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