Регистрация на конкурс IV квартал 2017 (счета центовые)
Правила те же ,что и в месячном состязании . Если есть что предложить - предлагайте ,конструктивно и обоснованно . Всё обсуждается
Ну начнём с даты проведения. Откуда и покуда?
Ну начнём с даты проведения. Откуда и покуда?
Старт: 04.09.2017 - Финиш: 30.11.2017
Регистрация до: 30.09.2017
Старт: 04.09.2017 - Финиш: 30.11.2017
Регистрация до: 17.09.2017
А вот в трёхмесячном конкурсе возможность регистрации можно было бы и подальше отодвинуть -- на месяц или полтора-два -- до октября\ноября.
А вот в трёхмесячном конкурсе возможность регистрации можно было бы и подальше отодвинуть -- на месяц или полтора-два -- до октября\ноября.
Тогда нет смысла в трёх месяцах ,когда многие сольются к тому времени ,самый умный откроет счёт
Тогда нет смысла в трёх месяцах ,когда многие сольются к тому времени ,самый умный откроет счёт
Умный ли? -- это сомнительно...
А вот в трёхмесячном конкурсе возможность регистрации можно было бы и подальше отодвинуть -- на месяц или полтора-два -- до октября\ноября.
Согласен, регистрацию можно продлить на 30% времени от продолжительности
Согласен, регистрацию можно продлить на 30% времени от продолжительности
На 30% - не больше )
На 30% - не больше )
Ну так сразу и исправь дату.
Ну так сразу и исправь дату.
Старт: 04.09.2017 - Финиш: 30.11.2017
Регистрация до: 30.09.2017
Может сделать тогда возможность участвовать одновременно в месячном и квартальном турнирах с одним счетом?
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Правила те же ,что и в месячном состязании . Если есть что предложить - предлагайте ,конструктивно и обоснованно . Всё обсуждается