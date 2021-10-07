Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 435

Есть у меня мысль с 01.01.2020 запустить долгий (годовой) эксперимент со стартовым балансом 1$ = 100cent. А оценивать результат по выведенному кэшу. И это будет единственно правильная оценка.

МТ4 информацию о выведенном кэше в отчёте предоставляет.

 
Олег avtomat:

МТ4 такой информации в отчёте не предоставляет. А я по этому поводу не заморачиваюсь.

меньше знаешь, крепче спишь

;)

Наиболее важные события недели:
9 Декабря Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии
10 Декабря Выступление председателя Резервного Банка Австралии Лоу
10 Декабря Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании
11 Декабря Изменение запасов сырой нефти в США от EIA
11 Декабря Решение Федеральной Резервной Системы (ФРС) по процентной ставке
11 Декабря Пресс-конференция Федерального комитета по операциям на открытом рынке
12 Декабря Саммит лидеров Европейского Союза
12 Декабря Выступление Председателя Банка Канады Полоза
13 Декабря Саммит лидеров Европейского Союза
13 Декабря Индекс деловой активности крупных производителей Tankan Банка Японии
.

Вот тут-то и случилось... Выбило по so.

Счёт жив, и в дальнейшем будет функционировать в обычном режиме.

Но это уже не безубыточный счёт.

Поэтому дальнейший его мониторинг не имеет смысла.

 

.

Этот гэп дал мне хорошую подсказку о том, чего не хватает в моей ТС.
А пока я буду вносить коррективы в алгоритмы и готовиться к проведению важного эксперимента

01.01.2020 старт.

 
Олег avtomat:

А пока я буду вносить коррективы в алгоритмы и готовиться к проведению важного эксперимента


01.01.2020 старт.

Как то давно я тоже с 1 доллара пытался вести торговлю.

В спокойном режиме за месяц докарабкался почти до 10 долларов и потом я перегорел.

Просто слил счет. Он мне просто(этот счет) надоел. 

Он отнял столько времени и сил, а в итоге толку никакого.

Все мы пришли на рынок зарабатывать, а месяц торговли на центовом меня

просто подкосил. 

Тогда был разговор, что невозможно разогнать депо с 1 доллара. Я взялся опровергнуть это.

Как и сказал хватило только на месяц.

Если у вас терпения больше, начинайте. 

Интересно понаблюдать будет)))

Aleksandr Yakovlev:

Как то давно я тоже с 1 доллара пытался вести торговлю.

В спокойном режиме за месяц докарабкался почти до 10 долларов и потом я перегорел.

Просто слил счет. Он мне просто(этот счет) надоел. 

Он отнял столько времени и сил, а в итоге толку никакого.

Все мы пришли на рынок зарабатывать, а месяц торговли на центовом меня

просто подкосил. 

Тогда был разговор, что невозможно разогнать депо с 1 доллара. Я взялся опровергнуть это.

Как и сказал хватило только на месяц.

Если у вас терпения больше, начинайте. 

Интересно понаблюдать будет)))

В ручном режиме это, конечно, было бы очень утомительно. 

Да, мне тоже интересно, что получится в итоге. ;)

Модераторы!

Вы мне позволите открыть отдельную ветку под форекс-эксперимент 2020, не удалите с каким-нибудь никчёмным "веским" обоснованием? 

здесь будет размещена ссылка на ветку проведения эксперимента   ???


 

.

Эффективность работы системы определяется суммарным выведенным кэшем.

 
А опыт - сын ошибок трудных.)

