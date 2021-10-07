Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 435
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть у меня мысль с 01.01.2020 запустить долгий (годовой) эксперимент со стартовым балансом 1$ = 100cent. А оценивать результат по выведенному кэшу. И это будет единственно правильная оценка.
МТ4 информацию о выведенном кэше в отчёте предоставляет.
МТ4 такой информации в отчёте не предоставляет. А я по этому поводу не заморачиваюсь.
меньше знаешь, крепче спишь
;)
Наиболее важные события недели:
.
Вот тут-то и случилось... Выбило по so.
Счёт жив, и в дальнейшем будет функционировать в обычном режиме.
Но это уже не безубыточный счёт.
Поэтому дальнейший его мониторинг не имеет смысла.
.Этот гэп дал мне хорошую подсказку о том, чего не хватает в моей ТС.
А пока я буду вносить коррективы в алгоритмы и готовиться к проведению важного эксперимента
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2019.12.07 14:39
Есть у меня мысль с 01.01.2020 запустить долгий (годовой) эксперимент со стартовым балансом 1$ = 100cent. А оценивать результат по выведенному кэшу. И это будет единственно правильная оценка.
МТ4 информацию о выведенном кэше в отчёте предоставляет.
01.01.2020 старт.
А пока я буду вносить коррективы в алгоритмы и готовиться к проведению важного эксперимента
01.01.2020 старт.
Как то давно я тоже с 1 доллара пытался вести торговлю.
В спокойном режиме за месяц докарабкался почти до 10 долларов и потом я перегорел.
Просто слил счет. Он мне просто(этот счет) надоел.
Он отнял столько времени и сил, а в итоге толку никакого.
Все мы пришли на рынок зарабатывать, а месяц торговли на центовом меня
просто подкосил.
Тогда был разговор, что невозможно разогнать депо с 1 доллара. Я взялся опровергнуть это.
Как и сказал хватило только на месяц.
Если у вас терпения больше, начинайте.
Интересно понаблюдать будет)))
Как то давно я тоже с 1 доллара пытался вести торговлю.
В спокойном режиме за месяц докарабкался почти до 10 долларов и потом я перегорел.
Просто слил счет. Он мне просто(этот счет) надоел.
Он отнял столько времени и сил, а в итоге толку никакого.
Все мы пришли на рынок зарабатывать, а месяц торговли на центовом меня
просто подкосил.
Тогда был разговор, что невозможно разогнать депо с 1 доллара. Я взялся опровергнуть это.
Как и сказал хватило только на месяц.
Если у вас терпения больше, начинайте.
Интересно понаблюдать будет)))
В ручном режиме это, конечно, было бы очень утомительно.
Да, мне тоже интересно, что получится в итоге. ;)
Модераторы!
Вы мне позволите открыть отдельную ветку под форекс-эксперимент 2020, не удалите с каким-нибудь никчёмным "веским" обоснованием?
здесь будет размещена ссылка на ветку проведения эксперимента ???
.
Эффективность работы системы определяется суммарным выведенным кэшем.
Как то давно я тоже с 1 доллара пытался вести торговлю.
В спокойном режиме за месяц докарабкался почти до 10 долларов и потом я перегорел.
Просто слил счет. Он мне просто(этот счет) надоел.
Он отнял столько времени и сил, а в итоге толку никакого.
Все мы пришли на рынок зарабатывать, а месяц торговли на центовом меня
просто подкосил.
Тогда был разговор, что невозможно разогнать депо с 1 доллара. Я взялся опровергнуть это.
Как и сказал хватило только на месяц.
Если у вас терпения больше, начинайте.
Интересно понаблюдать будет)))
А опыт - сын ошибок трудных.)