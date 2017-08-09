Новые сервисы MQL5.community: Расчеты и Работа - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго времени суток! А это новость или как? При наведении на имя программера появляется некая статистика - например вот : Все понятно кроме первой строчки в скобках. Объясните, кто может, пожалуйста.
Доброго времени суток! А это новость или как? При наведении на имя программера появляется некая статистика - например вот : Все понятно кроме первой строчки в скобках. Объясните, кто может, пожалуйста.
Статистика проигрышей какая-то сухая. У меня был единственный разрыв по обоюдному согласию. Причём я и предложил заказчику раскланяться друг с другом через арбитраж. Он же по моему совету и обратился. У меня проигрыш в 100% Хотя было обоюдное согласие по причине того, что человек не смог нормально объяснить что ему нужно делать. Предварительная цена была 80 кредитов. После того, как я ему помог пошагово составить правильное ТЗ и сообщил, что меньше, чем за 200 не возьмусь, он сказал, что пока не может себе этого позволить. Так как его средства были заморожены (уже во время исполнения, когда половина работы была сделана, оказалось, что он совсем не то имел ввиду, и просто неверно выразился в ТЗ. Делать то, что было в его ТЗ мне порядочность не позволила - ведь ему же совсем оказывается не то нужно было, хотя он и подтвердил верность моего понимания его техзадания), пришлось их освобождать через арбитраж. И что получается.
Человек мне оставил благодарность в отзывах за помощь в составлении правильного ТЗ, не смог оплатить изменённую цену, мы решили разорвать договор без претензий друг другу, а я являюсь проигравшим, что портит мою статистику...
Не правильно.
Да, ситуация... значит к процентам этим надо подходить осторожно, всякое бывает.
А что такое процент "персональные" в первой строчке? Если арбитраж, то как я понимаю, это процент работ, которые как-то были проведены через арбиртаж. А персональные? (Тем более в сумме нет 100%.)
Да, ситуация... значит к процентам этим надо подходить осторожно, всякое бывает.
А что такое процент "персональные" в первой строчке? Если арбитраж, то как я понимаю, это процент работ, которые как-то были проведены через арбиртаж. А персональные? (Тем более в сумме нет 100%.)
Спасибо, что-то я ступил)
Так ... глядя на те циферки, ещё не так затупить можно. Вот мне неприятно, что я мог спокойненько сделать то, что было написано в ТЗ и отдать заказчику совсем не то, что он имел ввиду, когда своё ТЗ составлял. Я бы обратился в арбитраж и выиграл, так как по его первоначальному ТЗ всё бы было верно сделано. Я же пошёл ему навстречу, помог составить однозначно трактуемое ТЗ, не стал ему втюхивать то, что сделал за 80 кредитов, не стал обращаться сам в арбитраж с требованием, чтобы мне оплатил заказчик работу, выполненную по его же ТЗ. При этом остался проигравшей стороной. А то, что выполнял работу - это мимо.
На будущее урок: любое расторжение отношений нужно инициировать самому.
Так ... глядя на те циферки, ещё не так затупить можно. Вот мне неприятно, что я мог спокойненько сделать то, что было написано в ТЗ и отдать заказчику совсем не то, что он имел ввиду, когда своё ТЗ составлял. Я бы обратился в арбитраж и выиграл, так как по его первоначальному ТЗ всё бы было верно сделано. Я же пошёл ему навстречу, помог составить однозначно трактуемое ТЗ, не стал ему втюхивать то, что сделал за 80 кредитов, не стал обращаться сам в арбитраж с требованием, чтобы мне оплатил заказчик работу, выполненную по его же ТЗ. При этом остался проигравшей стороной. А то, что выполнял работу - это мимо.
На будущее урок: любое расторжение отношений нужно инициировать самому.
Ну, здесь Вы советуете именно заказчику) так как в иной роли я себя не представляю. Вам, Артем, грех жаловаться :) у Вас отличная статистика! - ни одного отрицательного отзыва, даже нет звезд ниже пяти) Если Вас беспокоит именно эти чертовы 100 % проигрыша в арбитраже, то в двух словах в профиле объясните ситуацию. А вообще, дотошный, адекватный заказчик думаю разберется.
Да ну нет же, особо-то и не беспокоит. Я там всё-равно на задворках основной цивилизации нахожусь. Слишком я дотошно к работе подхожу, и не могу штамповать в день по пять заказов. Мне нужна нормальная, размеренная, обдуманная работа.
Просто увидел в статистике такую цифирь, и как-то не по себе стало - вроде как всё обоюдно, без претензий, наоборот - даже с благодарностью, ан-нет, по статистике - я недобросовестный исполнитель - проиграл арбитраж. Ведь для людей что такое арбитраж? Это регулирующий орган, разрешающий спорные вопросы двух сторон. А спора-то и не было. Так почему я что-то там проиграл? Наоборот - я выиграл, я выиграл в споре между человечностью и алчностью. Собственными.
любое расторжение отношений нужно инициировать самому
расторжение брака - только через суд
на задворках основной цивилизации нахожусь