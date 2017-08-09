Новые сервисы MQL5.community: Расчеты и Работа - страница 27

Конечно, имеет. Но отмены по обоюдному согласию должны учитываться отдельно, иначе опять же заказчик получает недостоверную информацию о исполнителе.
 
Конечно, имеет. Но отмены по обоюдному согласию должны учитываться отдельно, иначе опять же заказчик получает недостоверную информацию о исполнителе.

Шо такое обоюдное согласие ? делал , делал , делал , потом ОП , дальше никак , честно готов вернуть деньги 

Но блин не 1 и не 3 , а 83 % 

У меня ни одного проигранного реально конфликтного обращения в Арбитраж, деньги заказчика возвращались только по взаимному согласию. И тоже прим. 80% проигранных в статусе)) Это введение заказчиков в заблуждение)
 
У меня ни одного проигранного реально конфликтного обращения в Арбитраж, деньги заказчика возвращались только по взаимному согласию. И тоже прим. 80% проигранных в статусе)) Это введение заказчиков в заблуждение)
Это мягко говоря настораживает . 

Заказчик имеет право обладать этой инфой  

Разумеется описанные случаи бывают наверно у всех

Но блин не 1 и не 3 , а 83 % 

Имея эту инфу , заказчик считает , что при малейших непонятках Исполнитель соскакивает , честно вернув деньги

Не имея этой инфы , высока вероятность вписаться  

Вы, наверное, не учитываете, что 83 % это 5 из 6 работ, завершение которых связано с арбитражем, а всего у меня работ 77, т.е. это 6.5% (лишь в одном из случаев реально исчез заказчик и деньги за завершенную работу перевели мне). На мой взгляд, нормальная доля ситуаций, когда реально бывает необходимо отменить работу по обоюдному согласию, может составлять 5-10%. Если оказывается больше, то это уже повод для настороженности.
 
Шо такое обоюдное согласие ? делал , делал , делал , потом ОП , дальше никак , честно готов вернуть деньги 

Оно надо ?  

Разные ситуации бывают. Важно одно - конфликт есть, или его нет?
 
Просто теперь такую ситуацию создали, что исполнители мотивируются держать бой до победы, вместо того чтобы разойтись по-хорошему. И всего то нужно изменить формулу подсчёта статистики.
 
Вы, наверное, не учитываете, что 83 % это 5 из 6 работ, завершение которых связано с арбитражем, а всего у меня работ 77, т.е. это 7.7% (лишь в одном из случаев реально исчез заказчик и деньги за завершенную работу перевели мне). На мой взгляд, нормальная доля ситуаций, когда реально бывает необходимо отменить работу по обоюдному согласию, может составлять 5-10%. Если оказывается больше, то это уже повод для настороженности.
Это говорит о кривости имеющейся сейчас статистики. Как видите, она ввела в заблуждение всех. Я вот тоже подумал, что 83% всех ваших работ, вы просто не стали делать. А оказалось совсем, и кардинально иное... Это просто кричит о необходимости менять такую статистику, выставляющую любого в неверном свете.
 
Просто теперь такую ситуацию создали, что исполнители мотивируются держать бой до победы, вместо того чтобы разойтись по-хорошему. И всего то нужно изменить формулу подсчёта статистики.
Скорее - добавить ещё один пунктик...
 
Разные ситуации бывают. Важно одно - конфликт есть, или его нет?
Нет . Ситуация со спрыгиванием тоже важна
