paladin800:
Если нигде в документации прямо не указано это, что это для вас изменит. Каков смысл поиска ответа на этот вопрос?

А давайте поставим вопрос по-другому? Насколько тяжело разработчикам дополнить текстовое описание возвращаемого значения функции явным указанием необходимости проверки на неравенство нулю (если это, действительно, так)?

Не было бы этих двух страниц непонимания. Модератору бы не пришлось пугать пытливого форумчанена баном, дабы скрыть свою собственную безграмотность. И прочее, и прочее.

Думаю, вопрос обсосан донельзя, разработчики примут к сведению проблему неполноты документации. Более по этому вопросу не "троллю".

 

Как отправить сообщение на терминал Android Trader

У него уникальный ID, а функция SendMessege не позволяет ввести ID, как быть?

 Как опустить чуть график цены, нужно место для функции Comment моя команда не помогает, опускаю на 20%

ChartSetDouble(0,CHART_FIXED_MAX,ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0)-(ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0)-ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0))*0,2);
lazarev-d-m:

Как отправить сообщение на терминал Android Trader

У него уникальный ID, а функция SendMessege не позволяет ввести ID, как быть?

В терминале в опциях есть вкладка Уведомления.
Туда впишите ID своего андроида и будете получать сообщения на указанное устройство. Наличие терминала не обязательно в этом случае.
 

lazarev-d-m:

ChartSetDouble(0,CHART_FIXED_MAX,ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0)-(ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0)-ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0))*0,2);
Умножаем на 0? Может нужна точка?
 
fyords:
Умножаем на 0? Может нужна точка?
fyords:
В терминале в опциях есть вкладка Уведомления.
Туда впишите ID своего андроида и будете получать сообщения на указанное устройство. Наличие терминала не обязательно в этом случае.
Все заработало, большое спасибо
 

Только вот такая проблемка вылезла - при компиляции/перезагрузке программы - график каждый раз ужимается на указанное кол-во процентов, в итоге он сплющивается, как это решить?

Решил так

   ChartSetInteger(0,CHART_SCALE_PT_PER_BAR,1);
   ChartSetDouble(0,CHART_POINTS_PER_BAR,1.5);
Вместо прошлого варианта
 
lazarev-d-m:

Только вот такая проблемка вылезла - при компиляции/перезагрузке программы - график каждый раз ужимается на указанное кол-во процентов, в итоге он сплющивается, как это решить?

Ну, можно попробовать или при деинициализации или при старте вызывать

ChartSetDouble(0,CHART_FIXED_MAX,0);

или

ChartSetDouble(0,CHART_SCALEFIX,false);
а после получать данные и устанавливать новые лимиты.
 
voix_kas:

Вот сейчас Вы говорите, что отдельными кусками не тестируете. Ок, не вопрос, вот Вам советник "ExpertMACD", входящий в состав MT5. К нему добавлено (скопипастено) в конец 14 строк. О чём я указал в беседе с саппортом.

При прогоне в тестере стратегий в журнале наблюдаем после каждой сделки ошибку 4755.

Обязательно протестируем.

Ещё раз повторю, несколько человек занимались данной заявкой и не смогли воспроизвести проблему. Вот только информация о том, что проблема наблюдается именно при тестировании поступила в самый последний момент. Это - мотиватор или демотиватор?

stringo:

Обязательно протестируем.

Ещё раз повторю, несколько человек занимались данной заявкой и не смогли воспроизвести проблему. Вот только информация о том, что проблема наблюдается именно при тестировании поступила в самый последний момент. Это - мотиватор или демотиватор?

Здесь я согласен, что не описал в СД важное условие воспроизведения ошибки. Однако называть это вашим демотиватором просто неуместно. Ну, просто неуместно. Вы также как и я заинтересованы в качестве продукта, если не сильнее. Спустя два месяца молчания от Вас поступил вопрос с уточнением, и я его вам предоставил. Вероятно, были заняты более важными проблемами.

Кстати, параллельно с СД, в этой же теме (950 страница) мы обсуждали эту ошибку с товарищем sion.

 

 

 stringo

Чтобы было понятно. Я не имею желания с Вами вступать в конфронтацию. Мне нравится продукт МТ5. Оперативное реагирование в СД - в интересах обоих. У нас с Вами нет конфликта интересов. Единственное зерно раздора - ваш колкий комментарий.

 

voix_kas

про демотиваторы Вы написали первым.

Я тоже не хочу конфронтации. Ужасно не хочу. Но иногда конфронтация оказывается единственным средством, которая приводит стороны (и Вашу и нашу) в состояние некого отрезвления.

Будем работать. Извините за резкость. Надеюсь на сотрудничество.

PS откройте, пожалуйста, обратно обсуждаемую заявку про добавление OnTradeTransaction. Чтобы было где работать

