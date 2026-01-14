Ошибки, баги, вопросы - страница 806
Разработчикам.
В справочнике нет описание структуры MqlTradeTransaction, это нормально или как?
Структура торговой транзакции
Обновите свою справку вручную, если она не обновилась автоматически.
Объясните мне плиз такую ситуацию. Имеется следующая картинка оптимизатора:
Насколько я её понимаю, есть куча проходов, у которых примерно одинаковый оптимизируемый показатель (в данном случае баланс), причем значение его максимально. Однако когда я перехожу в таблицу с результатами оптимизации, я не вижу множества строк с одним и тем же значением и разными параметрами. Как такое может быть?
Во первых синяя полоска вверху может состоять из сильно отличающихся балансов, но в силу масштаба они почти равны по сравнению с откровенно плохими внизу. Во вторых сделайте сортировку нажав на нужный столбец (нужный в зависимости по какому столбцу сортировать). Если по балансу то жать нужно на шапку баланса.
Я нашел частичный ответ в справке:
При генетической оптимизации на вкладке результатов не отображаются проходы с одинаковым результатом
Но далее возникает мега вопрос: как я могу получить инфу о значениях параметров тех проходов, которые были опущены в данной таблице. И зачем это сделано? Как можно анализировать результаты генетической оптимизации, если полный набор оптимальных значений не выводится?
Это заговор. Щас они начнут тебе впаривать про экономию и заботу о ближнем. Но ты не поддавайся. Мы с тобой.
Уважаемые товарищи пипсовщики - нежель Вы не видите - время не соответствует реальному, в среднем на10 секунд оно убегает вперёд. Любой мало-мальски грамотный математик скажет - для пипсовки - это плохо. очень плохо.
