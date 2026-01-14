Ошибки, баги, вопросы - страница 806

Разработчикам.

В справочнике нет описание структуры MqlTradeTransaction, это нормально или как?

 
Interesting:

Разработчикам.

Структура торговой транзакции

Обновите свою справку вручную, если она не обновилась автоматически.

Спасибо, видимо придется в ручную справку грузить.
 

Объясните мне плиз такую ситуацию. Имеется следующая картинка оптимизатора:

График оптимизатора 

Насколько я её понимаю, есть куча проходов, у которых примерно одинаковый оптимизируемый показатель (в данном случае баланс), причем значение его максимально. Однако когда я перехожу в таблицу с результатами оптимизации, я не вижу множества строк с одним и тем же значением и разными параметрами. Как такое может быть?

 
Во первых синяя полоска вверху может состоять из сильно отличающихся балансов, но в силу масштаба они почти равны по сравнению с откровенно плохими внизу. Во вторых сделайте сортировку нажав на нужный столбец (нужный в зависимости по какому столбцу сортировать). Если по балансу то жать нужно на шапку баланса.
 
Разумеется, смотрю сортировку по балансу. Но там нет такого количества проходов поблизости от максимального - да их есть несколько, но не несколько десятков как видно на изображении. Судя по масштабу, различия должны быть заметны. Судите сами, для выложенной картинки первые максимальные значения баланса в таблице такие: 956, 909, 865, 784, 692, 607, 438, 362, 332, дальше меньше.
 

Я нашел частичный ответ в справке:

При генетической оптимизации на вкладке результатов не отображаются проходы с одинаковым результатом

Но далее возникает мега вопрос: как я могу получить инфу о значениях параметров тех проходов, которые были опущены в данной таблице. И зачем это сделано? Как можно анализировать результаты генетической оптимизации, если полный набор оптимальных значений не выводится?

 
Это заговор.  Щас они начнут тебе впаривать про экономию и заботу о ближнем.  Но ты не поддавайся.  Мы с тобой. 

 

Уважаемые товарищи пипсовщики - нежель Вы не видите - время не соответствует реальному, в среднем на10 секунд оно убегает вперёд. Любой мало-мальски грамотный математик  скажет - для пипсовки - это плохо. очень плохо.

 
Щас отвечу - в былые годы я на америку ракеты направлял
