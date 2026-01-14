Ошибки, баги, вопросы - страница 790
Добавить m_smbinf.RefreshRates() .
При компиляции возникает 2 ошибки: internal error #-1006 и EX5 write error. В документации кода 1006 не нашел. Чем может быть вызвано появление таких ошибок?
В новом билде осталась проблема падения уровня маржи с ростом баланса,по акциям.Это IBM. Докомментировал в заявке #435444.
Будут хоть какие либо комментарии ? Как тестировать акции при такой проблеме?
Тут все очень просто, ошибки нет:
Вы совершили две ошибки в рассуждениях:
Upd: я ошибся, вот правильный ответ - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426
Можно ли считать забивание гвоздей микроскопом, багом микроскопа?
попробовал недокументированные возможности и крашанул терминал, хотя компилятор не ругался
стоит ли беспокоить СД ?
ведь использовать это я всё равно не буду. Так просто интересный факт.
Здравствуйте ,Ренат.
Я признаю,что не особо вникаю в точности формул и расчетов.Но объясню ,как это понимаю я.
Лот постоянный ,следовательно залог практически (по колебаниям курса ) постоянный .
Далее простая формула Уровень Маржи = Баланс / Маржу(постоянная) . Следовательно с ростом Баланса ,получается рост Уровня Маржи.
Данное действо отражено в одновалютном тесте Евродоллара.Противоположное поведение акции ввело меня в ступор.
Как видим Уровень растет.
