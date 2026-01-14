Ошибки, баги, вопросы - страница 790

Добавить m_smbinf.RefreshRates() .

 
Спасибо, работает!
 
При компиляции возникает 2 ошибки: internal error #-1006 и EX5 write error. В документации кода 1006 не нашел. Чем может быть вызвано появление таких ошибок?
 
Добрый день. Напишите в сервисдеск и приложите код, пожалуйста. Укажите номер билда, ОС, битность. Спасибо. 
 

В новом билде осталась проблема падения уровня маржи с ростом баланса,по акциям.Это IBM. Докомментировал в заявке  #435444.


Будут хоть какие либо комментарии ? Как тестировать акции при такой проблеме?

 

 
Тут все очень просто, ошибки нет:

  1. График уровня маржи показывает отношение маржевого покрытия на сделку к общему equity счета. То есть, это относительная величина, а не абсолютное значение в долларах.

  2. Лот фиксированный, что дает маржевые требования под сделку полностью пропорционально курсу акции IBM. Курс колебался не сильно от 120 до 133 долларов.

  3. Так как баланс(эквити) растет, а маржевое покрытие почти фиксированное (курс мало менялся), то отношение margin * 100.0 \ equity будет закономерно падать.


Вы совершили две ошибки в рассуждениях:

  1. Считали, что маржа как-то связана с балансом, забыв, что объем сделки фиксированный.

  2. Не обратили внимания на то, что показывается уровень маржи, а не сама маржа (график специально сделан для показа нагрузки на счет).


Upd: я ошибся, вот правильный ответ - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426

 
Можно ли считать забивание гвоздей микроскопом, багом микроскопа?

попробовал недокументированные возможности и крашанул терминал, хотя компилятор не ругался

стоит ли беспокоить СД ?

ведь использовать это я всё равно не буду.  Так просто интересный факт.

 

Здравствуйте ,Ренат.

Я признаю,что не особо вникаю в точности формул и расчетов.Но объясню ,как это понимаю я.

Лот постоянный ,следовательно залог практически (по колебаниям курса )  постоянный

Далее простая формула Уровень Маржи = Баланс / Маржу(постоянная) . Следовательно с ростом Баланса ,получается рост Уровня Маржи.

Данное действо отражено в одновалютном тесте Евродоллара.Противоположное поведение акции ввело меня в ступор.

 

 Как видим Уровень растет. 

 
Обязательно стоит - напишите, пожалуйста.
