Zeleniy:
Я выбрал раздел Сайт mql5.com  и предложение вот и не пойму как это прикрутить к заголовкам.

предложения пишите как угодно.

для предложения понятно и ёжику, что версия и битность не нужны.

заполните по необходимости

Последовательность действий
Полученный результат
Ожидаемый результат
Дополнительные сведения

 

Здравствуйте помогите кто-нибудь. В тестере советник не строит скользящие средние и не торгует на дневном интервале. Как изменить скользящую, чтобы заработала.

 
gergi:

В тестере советник не строит скользящие средние

- вы МА добавили в список используемых индикаторов?
- другие индикаторы советник в тестере строит?

и не торгует на дневном интервале.

- а должен? может у вас ограничение прописано, может баров нет, может еще что....

Как изменить скользящую, чтобы заработала.

почему вы считаете что должен искать причину в МА ?
 

другие индикаторы советник в те торе строит

 

В МА нашел ошибку. Подскажите как прописать проверку по бару. Необходимо, чтобы в сутки совершалась только одна сделка. Тоесть перед открытием позиции проверяется бар если по нему не было сделок, то сделка заключается, если были то нет.

 
Посмотрите статью Обработчик события "новый бар"
 

https://www.mql5.com/ru/docs/migration слово "исполняемой" заменить на "исполняемого"

 

drknn:

https://www.mql5.com/ru/docs/migration слово "исполняемой" заменить на "исполняемого"

 

а лучше вообще убрать это слово
Ребят.. TimePickers  в тестере  -  при клике с тачпада (не знаю, как с мыша - нет её) - самозакрываются в доли секунды..

мт5 - опять жрёт все ресурсы компа.. мало того - при наличии памяти  - пишет ругань - типо, не хватает 24М

и это - при свободных RAM = 150M и своп-файле в 4 Гб.. (смотрю таскмгр)

os = XPHome= june updated//

!!! устал напоминать..

** replase all - в диалоге.. Сделайте, плз, Replase &All = эт не сложно, да?

**** амперсанд в сырцах - к Replace &All

а? 3-й! год ужо прошу - а....?

 

Подскажите, пожалуйста, где я ошибся.

void cexpert::init(string symbol_name)
{
    SymbolSelect(symbol_name,true);
    ...
}

В обзоре рынка символ есть, история загружена.

В тестере график открывается, индюки накидываются. 

На той паре, на которой установлен советник, торговля идет, на других нет.

