Ошибки, баги, вопросы - страница 787
Я выбрал раздел Сайт mql5.com и предложение вот и не пойму как это прикрутить к заголовкам.
предложения пишите как угодно.
для предложения понятно и ёжику, что версия и битность не нужны.
заполните по необходимости
Последовательность действий
Полученный результат
Ожидаемый результат
Дополнительные сведения
Здравствуйте помогите кто-нибудь. В тестере советник не строит скользящие средние и не торгует на дневном интервале. Как изменить скользящую, чтобы заработала.
В тестере советник не строит скользящие средние
- вы МА добавили в список используемых индикаторов?
- другие индикаторы советник в тестере строит?
и не торгует на дневном интервале.
- а должен? может у вас ограничение прописано, может баров нет, может еще что....
Как изменить скользящую, чтобы заработала.
другие индикаторы советник в те торе строит
В МА нашел ошибку. Подскажите как прописать проверку по бару. Необходимо, чтобы в сутки совершалась только одна сделка. Тоесть перед открытием позиции проверяется бар если по нему не было сделок, то сделка заключается, если были то нет.
https://www.mql5.com/ru/docs/migration слово "исполняемой" заменить на "исполняемого"
Ребят.. TimePickers в тестере - при клике с тачпада (не знаю, как с мыша - нет её) - самозакрываются в доли секунды..
мт5 - опять жрёт все ресурсы компа.. мало того - при наличии памяти - пишет ругань - типо, не хватает 24М
и это - при свободных RAM = 150M и своп-файле в 4 Гб.. (смотрю таскмгр)
os = XPHome= june updated//
!!! устал напоминать..
** replase all - в диалоге.. Сделайте, плз, Replase &All = эт не сложно, да?
**** амперсанд в сырцах - к Replace &All
а? 3-й! год ужо прошу - а....?
Подскажите, пожалуйста, где я ошибся.
В обзоре рынка символ есть, история загружена.
В тестере график открывается, индюки накидываются.
На той паре, на которой установлен советник, торговля идет, на других нет.