Прошу прощения, может, не совсем по теме. Не нашел куда точнее написать - поэтому в общее, с ключевым словом "вопросы"!

В разделе_Работа был такой разработчик Eric He (приблизительно так). Больше ста работ было выполнено! И что случилось? Забаненный что ли? Просто из любопытства интересно....

 
primer:

Держите https://www.mql5.com/ru/users/EricHe.
 
fyords:

Подскажите, пожалуйста, где я ошибся.

В обзоре рынка символ есть, история загружена.

В тестере график открывается, индюки накидываются. 

На той паре, на которой установлен советник, торговля идет, на других нет.

Если используете CopyTime (например, в IsNewBar()) по другим символам\таймфреймам, очень часто возвращается ошибка (нужно подождать и запросить заново). Аналогично и другие ф-ии CopyXXX. Хотя это только предположение, а без кода непонятно. 

Установил ОС семёрку лицензионную и при компиляции выдает ошибку


can't open "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" output expert file (5)        0    0

Zeleniy:

Установил ОС семёрку лицензионную и при компиляции выдает ошибку

can't open "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" output expert file (5)        0    0

Попробуй применить ключик "/portable". Возможно файл не в тех каталогах ищет где он лежит. Как вариант не достаточно прав доступа к каталогу.
 
Что то я эту семерку не пойму, все убрал терминал из прграмфайлы и просто на диск установил, теперь все компилируется, но не отображаются у меня скрипты в терминале, например кладу советник путь: C:\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Test.mq5 но в терминале Test.mq5 он не отображается и обновлял, и перезагружал. Далее скачал я советник из самого терминала, он появился и работает, но не могу я его найти в файлах.
 
papaklass:

 В семерке файлы располагаются в другом месте:

c:\user\papaklass\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 

Такое расположение файлов связано с правами доступа, т.е. с безопасностью. 

Нашел, спасибо, буду пробовать.
 
Zeleniy:
Терминал у меня C:\MetaTrader 5\MQL5\Experts а там ничего нет.

Файл->Открыть каталог данных - это папка с которой и работает мт5 в данный момент.

P. S. Если ходите через удалённый рабочий стол - папка вообще другой будет, но через вышеуказанный пункт меню Вы сможете узнать путь к ней 

 
notused:

Файл->Открыть каталог данных - это папка с которой и работает мт5 в данный момент.

P. S. Если ходите через удалённый рабочий стол - папка вообще другой будет, но через вышеуказанный пункт меню Вы сможете узнать путь к ней 

Во спасибо так открывается.

Через поиск находит, а так же по пути идти то эти папки скрыты, вообще у меня там замок на пользователи висит, при покупки ноута так было, свой профиль они поставили.

Хорошо что через терминал можно вызвать каталог.

 

После сегодняшнего закрытия сайта, на некоторых страницах сайта пропал значок сообщение

значок

