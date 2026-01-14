Ошибки, баги, вопросы - страница 728

Новый комментарий
 
Urain:

Тогда не вижу причин не ввести функцию прямого считывания данных без приведения типов, аля

Там по ссылке stringo есть похожий пример через структуры.

Кстати в тему, я как раз хотел про юнионы спросить.

 
TheXpert:


Кстати в тему, я как раз хотел про юнионы спросить.

нету. но приведение структур решает проблему.
 
sergeev:
struct __double { double v; }

struct __long { long v; }

__double a; __long b;

a.v=123.456;

b=a;

b.v=4638373815016729713;

не сложно.

+ почитай кроме верхних ссылок https://www.mql5.com/ru/articles/364

ААА вьехал, вопрос снимается. Спасибо за волшебный пендель :)
 
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка в журнале  2012.04.24 18:19:01 HistoryBase 'GBPUSD' 1 invalid bars removed? Эта ошибка появляется просто при смене ТФ графика. Причем появляется она не на всех парах.

 
протестил в новом билде OrderSendAsync

Я В ШОКЕ! ОНО РАБОТАЕТ!


100 лимитных ордеров открыть/закрыть менее чем за 1 секунду!!!!

Молодцы, так держать!

ЗЫ
А руководству нужно организовать корпоратив для сотрудников на майские праздники по этому поводу.

 
sergeev:
протестил в новом билде OrderSendAsync

Я В ШОКЕ! ОНО РАБОТАЕТ!


100 лимитных ордеров открыть/закрыть менее чем за 1 секунду!!!!

Молодцы, так держать!

ЗЫ
А руководству нужно организовать корпоратив для сотрудников на майские праздники по этому поводу.

)))) Круто. Нет слов.

Только не везде такими пачками наверное принимают с объятиями...

 
tol64:

)))) Круто. Нет слов.

Только не везде такими пачками наверное принимают с объятиями...

Учтите, что есть и будут лимиты на количество одновременных заявок в очереди исполнения от одного счета. Сейчас это 16 заявок, если я не ошибаюсь. 

Асинхронные операции будут аккуратно работать с учетом "окна количества допустимых заявок", ожидая исполнения части предыдущей пачки перед посылкой очередной порции. Кроме того, будут защиты от глупого/тестового флуда. Пока при переполнении количества разрешенных заявок приходит ошибка.

Новый метод асинхронных операций через OrderSendAsync решает главную задачу - позволяет мгновенно провести десяток операций. Это очень мощное средство и пользоваться им надо аккуратно и обязательно с оглядкой на возможность бана со стороны сервера и брокера.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен - Документация по MQL5
 
Вот есть у меня открытая позиция. Есть ли в MQL5 возможность модификации магик-номера такой позиции?
 
Paladin80:

Вот есть у меня открытая позиция. Есть ли в MQL5 возможность модификации магик-номера такой позиции?
Модификации магика нет. А в каком случае может понадобиться?
 
Paladin80:

Вот есть у меня открытая позиция. Есть ли в MQL5 возможность модификации магик-номера такой позиции?

Нет, как уже сказали выше.

Но вы можете каждому ордеру в составе позиции присвоить собственный магик, позиция же получит магик первого ордера.

1...721722723724725726727728729730731732733734735...3695
Новый комментарий