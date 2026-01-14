Ошибки, баги, вопросы - страница 728
Тогда не вижу причин не ввести функцию прямого считывания данных без приведения типов, аля
Там по ссылке stringo есть похожий пример через структуры.
Кстати в тему, я как раз хотел про юнионы спросить.
Кстати в тему, я как раз хотел про юнионы спросить.
struct __double { double v; }
struct __long { long v; }
__double a; __long b;
a.v=123.456;
b=a;
b.v=4638373815016729713;
не сложно.
+ почитай кроме верхних ссылок https://www.mql5.com/ru/articles/364
Я В ШОКЕ! ОНО РАБОТАЕТ!
100 лимитных ордеров открыть/закрыть менее чем за 1 секунду!!!!
Молодцы, так держать!
ЗЫ
А руководству нужно организовать корпоратив для сотрудников на майские праздники по этому поводу.
протестил в новом билде OrderSendAsync
)))) Круто. Нет слов.
Только не везде такими пачками наверное принимают с объятиями...
Учтите, что есть и будут лимиты на количество одновременных заявок в очереди исполнения от одного счета. Сейчас это 16 заявок, если я не ошибаюсь.
Асинхронные операции будут аккуратно работать с учетом "окна количества допустимых заявок", ожидая исполнения части предыдущей пачки перед посылкой очередной порции. Кроме того, будут защиты от глупого/тестового флуда. Пока при переполнении количества разрешенных заявок приходит ошибка.
Новый метод асинхронных операций через OrderSendAsync решает главную задачу - позволяет мгновенно провести десяток операций. Это очень мощное средство и пользоваться им надо аккуратно и обязательно с оглядкой на возможность бана со стороны сервера и брокера.
Вот есть у меня открытая позиция. Есть ли в MQL5 возможность модификации магик-номера такой позиции?
Нет, как уже сказали выше.
Но вы можете каждому ордеру в составе позиции присвоить собственный магик, позиция же получит магик первого ордера.