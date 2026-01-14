Ошибки, баги, вопросы - страница 731
Что-то мне заранее взгрустнулось, но вдруг есть надежда?
В мультитаймфреймовом индикаторе можно ли через окно настроек задавать посредством input'ов количество таймфреймов, а затем и собственно сами таймфреймы в зависимости от ранее выбранного количества, от которых пользователь собрался получить расчёты и индикацию? Ведь в начале кода индикатора есть строчки:
что предзадаётся в самом коде, что совершенно не соответствует концепции гибкого кода... вернее настроек самого индикатора в конечном счёте.
Как-то была у меня мысль: зарезервировать в коде максимум indicator_buffers и indicator_plots, задать максимум таймфреймов и нагромоздить столько же bool input'ов, чтобы пользователь в окне сам уже выбрал через true/false, какие таймфреймы задействовать, а какие нет. Но это лишний код, лишние ресурсы, рост объёма настроек в окне (что утомительно для конечных пользователей, которым побыстрее бы набросить индикатор, а не изучать шлейф настроечных параметров на три экрана), а главное - как программист предчувствую возню с устранением графических артефактов false-таймфреймов, которые не будут использоваться, но буферы для которых будут неизбежно отведены в отсутствие гибких настроек.
Ещё проскочила мысль, что было бы неплохо обуславливать эти таймфреймовые input-параметры по количеству, делая их зависимыми от иерархически более высокого - родительского: количественного - параметра, но ведь не предусмотрено же такое в MQL? Хуже того, if'ы же вообще не работают вне OnInit(), OnCalculate() и т. п. функций, хоть костьми ляг!
Вообще, старая горькая прописная истина в том, что конечный пользователь-трейдер должен заниматься и занимается подбором подходящих ему индикаторов, а не расковыривает исходный код, меняя какие-то параметры, недоступные через окно настроек индикатора, ибо последнего он делать и не должен, если не программист. Ну а если ему в руки попал только скомпилированный код, тогда и вовсе о каких исходниках может идти речь?
В профиле\сообщения невозможно нажать кнопку [удалить]
Пляшет, и при попытке нажать, входишь в тему.
Хотя в html коде всё есть и функционально.
Браузер FF12
1. подтверждаю
она мигает. как вроде мышка сходит со слоя. и кнопка "удалить" исчезает вместе с подстветкой поста
2. Вчера появился пост на стене. который я не создавал
Его нельзя ни изменить, ни удалить.
Чье это?
Внутрифорумный спам?
Ух ты :) уже убрали.
Кто это делает ? :)
Барабашки на форуме. Обычное дело. Перекрестись и всё пройдёт.
;)
Хочу поставить картинку, хотя бы картинку в заголовок профиля, жму добавить, выбираю файл, и все индикатор прогресса начинает бесконечно вращаться. картинка не грузится. пробовал все виды графических файлов, и все известные браузеры. результат нулевой.
в "о себе" - ХТМЛь форматирование ??? нет ??? не работает ???
Хочу поставить картинку, хотя бы картинку в заголовок профиля, жму добавить, выбираю файл, и все индикатор прогресса начинает бесконечно вращаться. картинка не грузится. пробовал все виды графических файлов, и все известные браузеры. результат нулевой.
