Ошибки, баги, вопросы - страница 735
Обнаружил "непонятку".
Почему компилятору не нравится дефайн второй переменной b?
И вообще, как разрулить подобную ситуацию?
ему не дефайн не нравится.
он же пишет другую ошибку - неверный тип переменной для размерности массива
В размерностях можно указывать только константы
константы тоже не прокатывают, будет ошибка:
Спецификаторы доступа
Спецификаторы доступа указывают компилятору каким образом можно осуществлять доступ к переменным, членам структур или классов.
Спецификатор const объявляет переменную константой, и не позволяет изменять значение этой переменной в процессе выполнения программы. Допускается однократная инициализация переменной при ее объявлении.
я имел ввиду только два вариант
int Arr[100]
или
#define r 100
int Arr[r]
Для остального ArrayResize
Не понял. Я вешаю эксперта на график и во вкладке "Эксперты" появляется это сообщение. Эксперт все-равно продолжает работу. Это не ошибка, а предупреждение. Предупреждение о чем?
константная переменная - это не константа! Допускается однократная инициализация, т. е., это переменная под которую выделяется память.
Задача же констант - быть вычисленными и быть подствавлеными в код без занятия памяти в runtime.
Константа будет const AA=11.
Следовательно, правильно компилятор ругается. При const AA=11 ругаться не будет
Не подскажите в чём дело?
На последнем интервале в ChannelPeriod = 100; происходит резкий сдвиг вверх показаний индикатора, ходя дальше последних 100 бар всё показывает нормально.
Может кто-нибудь знает как исправить?
Дайте пожалуйста прямую ссылку где можно скачать учебники в PDF а то браузер в телефоне не все видит на сайте