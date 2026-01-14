Ошибки, баги, вопросы - страница 735

joo:

Обнаружил "непонятку".

Почему компилятору не нравится дефайн второй переменной b?

И вообще, как разрулить подобную ситуацию?

ему не дефайн не нравится.

он же пишет другую ошибку - неверный тип переменной для размерности массива

В размерностях можно указывать только константы

 
sergeev:

ему не дефайн не нравится.

он же пишет другую ошибку - неверный тип переменной для размерности массива

В размерностях можно указывать только константы

константы тоже не прокатывают, будет ошибка:

const int AA =11;
ArrWe m[AA];

Спецификаторы доступа

Спецификаторы доступа указывают компилятору каким образом можно осуществлять доступ к переменным, членам структур или классов.

Спецификатор const объявляет переменную константой, и не позволяет изменять значение этой переменной в процессе выполнения программы. Допускается однократная инициализация переменной при ее объявлении.

 

я имел ввиду только два вариант

int  Arr[100]

или

#define  r  100
int  Arr[r]


Для остального ArrayResize

 
papaklass:
 Не понял. Я вешаю эксперта на график и во вкладке "Эксперты" появляется это сообщение. Эксперт все-равно продолжает работу. Это не ошибка, а предупреждение. Предупреждение о чем?
Это ошибка во время исполнения - означает утечку памяти. Где-то не освобождается память, занятая строкой. Скорей всего в структуре или классе не удаляется после new. Точнее нужно код смотреть.
joo:

константы тоже не прокатывают, будет ошибка:

Спецификаторы доступа

Спецификаторы доступа указывают компилятору каким образом можно осуществлять доступ к переменным, членам структур или классов.

Спецификатор const объявляет переменную константой, и не позволяет изменять значение этой переменной в процессе выполнения программы. Допускается однократная инициализация переменной при ее объявлении.

константная переменная  - это не константа! Допускается однократная инициализация, т. е., это переменная под которую выделяется память.

Задача же констант - быть вычисленными и быть подствавлеными в код без занятия памяти в runtime. 

Константа будет const AA=11. 

 Следовательно, правильно компилятор ругается. При const AA=11 ругаться не будет 

 

Не подскажите в чём дело?

 

На последнем интервале в ChannelPeriod = 100; происходит резкий сдвиг вверх показаний индикатора, ходя дальше последних 100 бар всё показывает нормально.

 

Может кто-нибудь знает как исправить?

//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
  //--- variables of indicator
  int i;
    
  CopyClose(Symbol1_Name,PERIOD_M30,0,rates_total,close_1);
  CopyClose(Symbol2_Name,PERIOD_M30,0,rates_total,close_2);
  
  //--- main cycle
  for(i=prev_calculated; i<rates_total; i++)
  {
    Last[i] = (Symbol1_Vol*Symbol1_K*close_1[i] -  Symbol2_Vol*Symbol2_K*close_2[i]);
  }
  
    // Считаем положение эквити относительно канала удвоенного среднеквадратичного отклонения
  double StdDev;
  for(i=prev_calculated; i<rates_total; i++) 
  {
    StdDev=MyStdDev(Last,ChannelPeriod,i);
    if(StdDev>0.00001) // Защита от отсутствия данных
      ExtStdDevBuffer[i]=(Last[i]+2*StdDev-iMAOnArrayMQL4(Last,0,ChannelPeriod,0,MODE_SMA,i))/(4*StdDev);
  }
  
  return(rates_total);
}

//-----------------------------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------------------------
// Calculation StdDev -----------------------------------------------| 
// StdDev = SQRT (SUM [(S(i) - SMA(i))^2, N] / N)                    | 
double MyStdDev(double &array[], int BandsPeriod, int Index) 
{ 
  double ds, sum, center; 
    
  sum = 0; 
  center = iMAOnArrayMQL4(array,0,BandsPeriod,0,MODE_SMA,Index); 
  for(int i = 0; i < BandsPeriod; i++) 
  { 
    ds = array[Index+i] - center; 
    sum += ds * ds; 
  } 
  sum = MathSqrt (sum / BandsPeriod); 
  return (sum); 
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------

//-----------------------------------------------------------------------------------------
double iMAOnArrayMQL4(double &array[], int total, int period, int ma_shift, int ma_method, int shift)
{
  double buf[],arr[];
  if(total==0) total=ArraySize(array);
  if(total>0 && total<=period) return(0);
  if(shift>total-period-ma_shift) return(0);
  switch(ma_method)
  {
    case MODE_SMA :
    {
      total=ArrayCopy(arr,array,0,shift+ma_shift,period);
      if(ArrayResize(buf,total)<0) return(0);
      double sum=0;
      int    i,pos=total-1;
      for(i=1;i<period;i++,pos--)
      sum+=arr[pos];
      while(pos>=0)
      {
        sum+=arr[pos];
        buf[pos]=sum/period;
        sum-=arr[pos+period-1];
        pos--;
      }
      return(buf[0]);
    }
    case MODE_EMA :
    {
      if(ArrayResize(buf,total)<0) return(0);
      double pr=2.0/(period+1);
      int    pos=total-2;
      while(pos>=0)
      {
        if(pos==total-2) buf[pos+1]=array[pos+1];
        buf[pos]=array[pos]*pr+buf[pos+1]*(1-pr);
        pos--;
      }
      return(buf[shift+ma_shift]);
    }
    case MODE_SMMA :
    {
      if(ArrayResize(buf,total)<0) return(0);
      double sum=0;
      int    i,k,pos;
      pos=total-period;
      while(pos>=0)
      {
        if(pos==total-period)
        {
          for(i=0,k=pos;i<period;i++,k++)
          {
            sum+=array[k];
            buf[k]=0;
          }
        }
        else sum=buf[pos+1]*(period-1)+array[pos];
        buf[pos]=sum/period;
        pos--;
      }
      return(buf[shift+ma_shift]);
    }
    case MODE_LWMA :
    {
      if(ArrayResize(buf,total)<0) return(0);
      double sum=0.0,lsum=0.0;
      double price;
      int    i,weight=0,pos=total-1;
      for(i=1;i<=period;i++,pos--)
      {
        price=array[pos];
        sum+=price*i;
        lsum+=price;
        weight+=i;
      }
      pos++;
      i=pos+period;
      while(pos>=0)
      {
        buf[pos]=sum/weight;
        if(pos==0) break;
        pos--;
        i--;
        price=array[pos];
        sum=sum-lsum+price*period;
        lsum-=array[i];
        lsum+=price;
      }
      return(buf[shift+ma_shift]);
    }
    default: return(0);
  }
  return(0);
}
//-----------------------------------------------------------------------------------------
 
индикатор
[Удален]  
Почему когда я нажимаю кнопку "Старт" тестер тестирует не с уровня начального депозита, а с уровня, на котором закончился прошлый тест. В 4-ке нет такой проблемы. Как запускать тестирование с уровня начального депозита?
 
Дайте пожалуйста прямую ссылку где можно скачать учебники в PDF а то браузер в телефоне не все видит на сайте
 
Zeleniy:
Дайте пожалуйста прямую ссылку где можно скачать учебники в PDF а то браузер в телефоне не все видит на сайте
учебников нет. только справка.
