Ошибки, баги, вопросы - страница 726
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да Ренат, это мой код.
Он работал в предыдущих билдах. Но перестал работать в текущем 630/64.
Баг, который я обнаружил весьма странный и если честно пугающий.
Извините, теперь понял.
Да, 630 билд вышел багливый, но уже поправили и выпускаем новый.
Извините за ошибки, очень за них неприятно.
Что означает подпись на переменной (элемент строкового массива)
Expression cannot be evaluated ?
Массив в классе. Массив динамический.
Что означает подпись на переменной (элемент строкового массива)
Expression cannot be evaluated ?
Массив в классе. Массив динамический.
Выражение не может быть разобрано.
Приведите кусок кода, пожалуйста.
Выражение не может быть разобрано.
Приведите кусок кода, пожалуйста.
все массивы предварительно Reset.
пробовал с динамическими, результат тот же
Этот баг только на 630/64
MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync.
Новая функция будет дополнять прежнюю OrderSend, или полностью её заменит?
Дополнять. На текущий момент она имеет такое определение
Дополнять.
На текущий момент она имеет такое определение
В описании надо бы сразу поправить: вместо "Функция OrderSend() предназначена для..." надо "Функция OrderSendAsync() предназначена для...". И далее ещё в кодовом описании.
Дополнять. На текущий момент она имеет такое определение...
Помню Ренат дал отказ, и всё же отнеситесь к моему вопросу посерьёзней:
будет ли в будущем упрощена схема определения, какой ордер вызвал срабатывание OnTrade ?
особенно вопрос актуален в свете введения асинхронности новой функции OrderSendAsync().