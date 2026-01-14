Ошибки, баги, вопросы - страница 723
а после удаления этой переменной опять ошибка?
Да. И на 32 и 64 битных одинаково. Причем, когда искал причину, ставил в комментарии целые куски из методов, недавно дописанный функционал и тд. - проблему не снимало
самое большое неудобство, в повторении этой же ошибки в меньшем коде, чтоб в сервисдеск отправить.
Кстати, протестируйте на другом компьютере.
У меня есть один ноутбук, так вот на нем выдаются такие ошибки и на таких ровных местах, что и подумать не мог бы сразу.
Он как матерый бетатестер находит скрытые баги. Причем на других доступных мне компах код работает без ошибок.
Цвет описания объектов не зависит от стиля. Баг или фича?
Мобильная версия сайта есть?
самое большое неудобство, в повторении этой же ошибки в меньшем коде, чтоб в сервисдеск отправить.
Кстати, протестируйте на другом компьютере.
В меньшем коде - никак не удается. 32 и 64 битные терминалы на разных компьютерах. Но проблема решена, хоть так. Кстати добавил еще один промежуточный класс в эту иерархию, снял фейковую переменную - все работает. Возможно, где то EX5 защита каким то образом срабатывает. Или антивирус сигнатуру учуял. Стоит аваст на всех машинах. Прикреплю ex5 сюда, может и правда антивирь.
ну тогда и я в копилку про найденные баги за пару дней.
64 битная версия оказалась полной лажей в 630 билде. Слетает в хлам.
- И на передаче строк в функцию (содержимое строки заменяется в конце каким-то предыдущим мусором из неё же, или же удваивается конкатенация, решено пока своими силами. Перед передачей присваиваю получаемую строку от функции в промежуточную строковую переменной)
- и при работе с присваиванием NULL строкам которые уже не NULL (здесь был Access violation, эта заявка в сервисдеске висит, но что мне там ответить на ваш вопрос "у нас не повторяется" - я не знаю :)
- и на Request из wininet.dll (Терминал закрывается в креш с предложением отправить креш в майкрософт! Проблему временно решил изменением типа передаваемого параметра с string на int [] массив)
- и на функции из класса CFastFile::ReadInteger(SHORT_VALUE) (на ней вообще выдает непонятные значения, поначалу помогало переприсваивание результата чтения массива в промежуточную переменную, но потом и это отказало. И главное в дебаг-режиме не повторяется. :)
- и скорость загрузки эксперта в 64 по сравнению с 32 раза в три медленнее (чуток быстрее работает в дебаг режиме)
Короче самая лажЁвая 64 битная версия из всех что я видел.
И все ошибки чувствуется из одного поля ягоды. Какие то траблы при работе именно при возврате/передаче данных функций и строк.
И вот поясните как это все богатство расписать в сервисдеск, если все эти баги раскиданы по разным приложениям, завязаны на доступы и на тонны кода? + пока это все в сервисдеск отпишешь, то пару дней пройдет на документирование и отслеживание. ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО.
А в 32 битной версии все идеально. Повторена только одна первая проблема при передаче строк.
И все ошибки чувствуется из одного поля ягоды. Какие то траблы при работе именно при возврате/передаче данных функций и строк.
Ага, точно. У меня тоже именно с обработкой строк глючило. Функция собирала длинную строку из кусков, возвращаемых другими функциями (генерация OpenCL-программы). В отладчике всё как часы - билд падает и пишет "Acces Violation"... ;)
Хотел уже в сервисдеск писать, а тут оно ни с того ни с сего взяло и заработало. :) Я больше воспроизвести не смог (хотя по честному пытался), и чего посылать в сервисдеск? Остаётся тут поворчать да поябедничать.
Должно быть "Вимкнуто" или "Відключено" или "Вимкнено"