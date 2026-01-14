Ошибки, баги, вопросы - страница 723

Новый комментарий
 
sergeev:
а после удаления этой переменной опять ошибка?
Да. И на 32 и 64 битных одинаково. Причем, когда искал причину, ставил в комментарии целые куски из методов, недавно дописанный функционал и тд. - проблему не снимало
 
Vigor:
Да. И на 32 и 64 битных одинаково. Причем, когда искал причину, ставил в комментарии целые куски из методов, недавно дописанный функционал и тд. - проблему не снимало

самое большое неудобство, в повторении этой же ошибки в меньшем коде, чтоб в сервисдеск отправить.

Кстати, протестируйте на другом компьютере.

У меня есть один ноутбук, так вот на нем выдаются такие ошибки и на таких ровных местах, что и подумать не мог бы сразу.
Он как матерый бетатестер находит скрытые баги. Причем на других доступных мне компах код работает без ошибок.

 
Мобильная версия сайта есть? Вроде и так нормально просматривается но только сам форум.
 

Цвет описания объектов не зависит от стиля. Баг или фича?

 

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов - Документация по MQL5
 
Zeleniy:
Мобильная версия сайта есть?
это вопрос после обнаружения что её нет?
 
sergeev:

самое большое неудобство, в повторении этой же ошибки в меньшем коде, чтоб в сервисдеск отправить.

Кстати, протестируйте на другом компьютере.

В меньшем коде - никак не удается. 32 и 64 битные терминалы на разных компьютерах. Но проблема решена, хоть так. Кстати добавил еще один промежуточный класс в эту иерархию, снял фейковую переменную - все работает. Возможно, где то EX5 защита каким то образом срабатывает. Или антивирус сигнатуру учуял. Стоит аваст на всех машинах. Прикреплю ex5 сюда, может и правда антивирь.
Файлы:
loadingfailed.ex5  150 kb
 
Vigor:
В меньшем коде - никак не удается. 32 и 64 битные терминалы на разных компьютерах. Но проблема решена, хоть так. Кстати добавил еще один промежуточный класс в эту иерархию, снял фейковую переменную - все работает. Возможно, где то EX5 защита каким то образом срабатывает. Или антивирус сигнатуру учуял. Стоит аваст на всех машинах. Прикреплю ex5 сюда, может и правда антивирь.
Скорее всего это чудеса оптимизатора.  Желательно бы отправить в сервискдеск заяву - мы все заинтересованы в том чтоб оптимизатор работал безупречно.  Я тут тоже на баг вчера пяток раз нарвался, причем нехилый (access violation итд..FFFAD89FFFFFFFFFFF), воспроизвести не могу, чёрд, а хорошо бы, таки надо бы поправить оптимизатор..  Причём прикол в том, что под отладчиком многие такие баги не воспроизводятся - всё работает безоблачно. А билд глючит. :)
 

ну тогда и я в копилку про найденные баги за пару дней.

64 битная версия оказалась полной лажей в 630 билде. Слетает в хлам.

- И на передаче строк в функцию (содержимое строки заменяется в конце каким-то предыдущим мусором из неё же, или же удваивается конкатенация, решено пока своими силами. Перед передачей присваиваю получаемую строку от функции в промежуточную строковую переменной)
- и при работе с присваиванием NULL строкам которые уже не NULL (здесь был Access violation, эта заявка в сервисдеске висит, но что мне там ответить на ваш вопрос "у нас не повторяется" - я не знаю :)
- и на Request из wininet.dll (Терминал закрывается в креш с предложением отправить креш в майкрософт!   Проблему временно решил изменением типа передаваемого параметра с string на int [] массив)
- и на функции из класса CFastFile::ReadInteger(SHORT_VALUE)   (на ней вообще выдает непонятные значения, поначалу помогало переприсваивание результата чтения массива в промежуточную переменную, но потом и это отказало. И главное в дебаг-режиме не повторяется. :)
- и скорость загрузки эксперта в 64 по сравнению с 32 раза в три медленнее (чуток быстрее работает в дебаг режиме)

Короче самая лажЁвая 64 битная версия из всех что я видел.

И все ошибки чувствуется из одного поля ягоды. Какие то траблы при работе именно при возврате/передаче данных функций и строк.


И вот поясните как это все богатство расписать в сервисдеск, если все эти баги раскиданы по разным приложениям, завязаны на доступы и на тонны кода? + пока это все в сервисдеск отпишешь, то пару дней пройдет на документирование и отслеживание. ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО.

А в 32 битной версии все идеально. Повторена только одна первая проблема при передаче строк.

 
sergeev:

И все ошибки чувствуется из одного поля ягоды. Какие то траблы при работе именно при возврате/передаче данных функций и строк.

Ага, точно.  У меня тоже именно с обработкой строк глючило.  Функция собирала длинную строку из кусков, возвращаемых другими функциями (генерация OpenCL-программы). В отладчике всё как часы - билд падает и пишет "Acces Violation"... ;)

Хотел уже в сервисдеск писать, а тут оно ни с того ни с сего взяло и заработало. :)  Я больше воспроизвести не смог (хотя по честному пытался), и чего посылать в сервисдеск?   Остаётся тут поворчать да поябедничать.

 

Должно быть "Вимкнуто" или "Відключено" или "Вимкнено"

1...716717718719720721722723724725726727728729730...3695
Новый комментарий