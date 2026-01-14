Пришлите, пожалуйста, исходник в сервисдеск.

Ошибки, баги, вопросы - страница 724
За последнюю неделю 2 раза было такое (w7sp1, x64, 630):
Что означает сообщение?
Эксперт в терминале вываливает такую бяку и все.
До дебага не доходит, удаляется с чарта сразу. Через час экспериментов выяснил, что эффект пропадает после добавления ! произвольной, ненужной переменной в любую область видимости в любой из классов =определенной= ветки иерархии классов приложения.
Должно быть "Вимкнуто" или "Відключено" или "Вимкнено"
Пара интересностей:
MQ сделали быструю оптимизацию в режиме "Только цены открытия" - вери гуд! Тогда почему скорость оптимизации на кроссах в этом режиме примерно в 10 раз медленнее долларовых пар? Советник и период те же.
Не работает экспорт списка удаленных агентов. Раньше работал, в каком билде - не вспомню.
Очень не хватает в "Результатах оптимизации" просадки в средствах! Зря их 4ки не перенесли. Да, можно экспорт-эксель-формула-сортировка... Лишняя возня.
Напишите подробности в сервисдеск. Пожалуйста, укажите номер билда, ОС, битность, включен ли UAC и в каком режиме вы запускаете терминал (/portable)
Тогда почему скорость оптимизации на кроссах в этом режиме примерно в 10 раз медленнее долларовых пар? Советник и период те же.
Итак, билд 630, 32 разряда, ХР.
Оптимизация за 3 месяца на одном ядре. Клауды, удаленные и остальные локальные агенты и ядра отключены. 200 прогонов. Пары - EURUSD и EURGBP. Сервер - MQ. Логи прилагаю. Разница по времени - почти 14 раз: 13 и 193 секунды не в пользу кросса. Советника не выкладываю, он достаточно простой. Считайте его Макд симпле ). ДА! Никаких данных с других пар в советнике не запрашиваются. Только тестируемая пара.
Проверьте пожалуйста примеры скриптов в "Перегрузке операций"
Они не компилируются. В первом скрипте я сам нашел ошибку, а для второго мозгов не хватает.
Билд 630
Спасибо, добавили пропавшее объяление типа complex: