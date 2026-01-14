Ошибки, баги, вопросы - страница 724

За последнюю неделю 2 раза было такое (w7sp1, x64, 630):

 

 
Vigor:
Что означает сообщение?

Эксперт в терминале вываливает такую бяку и все.

До дебага не доходит, удаляется с чарта сразу. Через час экспериментов выяснил, что эффект пропадает после добавления ! произвольной, ненужной переменной в любую область видимости в любой из классов =определенной= ветки иерархии классов приложения.

Пришлите, пожалуйста, исходник в сервисдеск.
notused:

Должно быть "Вимкнуто" или "Відключено" или "Вимкнено"

Благодарим за сообщение о неточности перевода. Поправил на "Вимкнуто". Обновленный перевод будет доступен в следующем билде.
 

Пара интересностей:

MQ сделали быструю оптимизацию в режиме "Только цены открытия" - вери гуд! Тогда почему скорость оптимизации на кроссах в этом режиме примерно в 10 раз медленнее долларовых пар? Советник и период те же.

Не работает экспорт списка удаленных агентов. Раньше работал, в каком билде - не вспомню.

Очень не хватает в "Результатах оптимизации" просадки в средствах! Зря их 4ки не перенесли. Да, можно экспорт-эксель-формула-сортировка... Лишняя возня.

 
muallch:
Не работает экспорт списка удаленных агентов. Раньше работал, в каком билде - не вспомню.

Напишите подробности в сервисдеск.  Пожалуйста, укажите  номер билда, ОС, битность, включен  ли UAC и в каком режиме вы запускаете терминал (/portable)

 
muallch:
 

Тогда почему скорость оптимизации на кроссах в этом режиме примерно в 10 раз медленнее долларовых пар? Советник и период те же.

Эксперт, сервер, настройки, логи оптимизации можете приложить? Какие используются агенты для оптимизации?
 
Спасибо, займусь чуть позже.
 

Итак, билд 630, 32 разряда, ХР.

Оптимизация за 3 месяца на одном ядре. Клауды, удаленные и остальные локальные агенты и ядра отключены. 200 прогонов. Пары - EURUSD и EURGBP. Сервер - MQ. Логи прилагаю. Разница по времени - почти 14 раз: 13 и 193 секунды не в пользу кросса. Советника не выкладываю, он достаточно простой. Считайте его Макд симпле ). ДА! Никаких данных с других пар в советнике не запрашиваются. Только тестируемая пара.

Файлы:
EURGBP.zip  6 kb
EURUSD.zip  2 kb
 

Проверьте пожалуйста примеры скриптов в "Перегрузке операций

Они  не компилируются. В первом скрипте я сам нашел ошибку, а для второго мозгов не хватает.

Билд 630

 
Snaf:

Они  не компилируются. В первом скрипте я сам нашел ошибку,

Спасибо, добавили пропавшее объяление типа complex:

void OnStart()
  {
//--- объявим и инициализируем переменные комплексного типа
   complex a(2,4),b(-4,-2);
   PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f,   b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);
   //a.re=5;
   //a.im=1;
   //b.re=-1;
   //b.im=-5;
//--- сложим два числа
   complex z=a+b;
   PrintFormat("a+b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);
//--- умножим два числа
 
   z=a*b;
   PrintFormat("a*b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);
//--- разделим два числа
   z=a/b;
   PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);
//---
  }
