Ошибки, баги, вопросы - страница 732
Вот такой вопрос.Правильно ли будет в MQL5:
В MQL4 такой код:
не совсем корректный.
желательно вызвать CopyTime один раз до цикла
Так?
В Окне Данных есть переменная Volume. На сколько я понимаю, она означает биржевой (реальный) объем. Сегодня обратил внимание, на паре EUR/USD М1 (Альпари), если навести курсор мыши на любой бар, можно увидеть значения volume. Вот мне интересно может кто-то знает, как считаются эти значения? Это торговый объем по паре только клиентов Альпари, или это вообще просто случайные числа, или как... На скрине ниже видно volume = 620 млн.
Странный глюк во время работы программы
int TimeToCycleIndex(datetime lTime, ENUM_TIMEFRAMES lTimeFrame, int lDays)
{
int Resx;
MqlDateTime Struc;
TimeToStruct(lTime,Struc);
Resx=(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60);
Print("Resx = ",Resx," ResCalc = ",(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60));
return(Resx);
}
Считаем одно и тоже несколько раз для сравнения, кусок лога приведен ниже. Ошибка выделена красным, там не может быть отрицательного числа. Такое впечатление что портится переменная. С чем связана эта проблема и как ее решить? Заранее спасибо за помощь.
Только клиентов Альпари. Но внутренние объёмы крупных контор очень сильно коррелируют.
В стандартной библиотеке появились классы для сборки графических интерфейсов. Это радует.
Огорчает - подглючивают диалоги. Можно в тестовом примере наблюдать. Если дважды кликнуть и вторым кликом захватить "передвижной" элемент (напр. полоску скроллинга или заголовок окна), то их можно перетащить на произвольное место экрана. Что вроде как неправильно и желательно искоренить. Второе огорчительное свойство - при горизонтальной переноске окна диалога вместе с ним прокручивается и график на чарте. Не смертельно, но неприятно, особенно учитывая, что цель переноски зачастую - заглянуть на график под диалогом. Третье - неустойчивое срабатывание контролов (напр. чек-боксов) и вообще легкая тормознутость (что наверное неустранимо в текущей реализации терминала).
Есть ещё архитектурные неудобства (например, заточенность архитектуры на статическую сборку диалогов (раннее связывание элементов)), но это уж для гурманов. В принципе терпимо.
Есть и плюсы и даже красоты в реализации, но об этом в этой ветке кагбэ не в тему.
В целом - спасибо за стандартные окна и контролы, дело хорошее. А баги дело исправимое, всё утрясётся.
--
Ещё хотелось бы иметь в стандартном комплекте средства реализиции многостраничных диалогов (CTabBox или что-то вроде).
1. Пожалуйста вставляйте код правильно.
2. Можете привести полный исходник, рабочий урезанный пример или код функции MarketDayCycle.
В приведенном куске массивы отсутствуют, собственно как и работа с ними
при установке нового билда 642 не работает звук Testing Finished (звук) после завершения теста советника,
это баг или ... не баг ?