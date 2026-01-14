Ошибки, баги, вопросы - страница 722
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во-первых: формулировка уже поправлена
Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.
Второе: Вот проверка примера из справки, который нужно было предоставить, чтобы не догадываться о чем идет речь. Видно, что не соблюдается только последнее утверждение - " Во всех остальных случаях число строковое значение числа будет содержать 8 знаков после запятой." Это не является какой-то страшной ошибкой, скорей всего действительно не так выражено.
Третье: Никто не запрещает использовать функции PrintFormat и StringFormat для получения желаемого представления чисел. Функция DoubleToString() на 100 % выполняет своё предназначение, для гурманов есть другие явства.
Ну и последняя просьба - если приводите какое-то утвеждение, то подкрепляйте его примерами по месту, не надо ссылаться как в этом случае "см. комментария такого-то". Чем больше таких ссылок, тем меньше вероятность прочитанности.
в стакане не баловался, т. к. пока не видел интересных стаканов (видимо появятся, когда MТ5 начнут предлагать биржевые брокеры). Да и тестер стаканы не поддерживает. А что именно не получается?
Из того что сталкивался, то при SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE нужно отдельно выставлять SL/TP.
В терминале liteforex (кторорый SIG) нет трейлинг стопа. Это так задумано, брокер может отключить?
По дефолту функция отключена на сервере, подключается по просьбе клиента (пообещали в течении часа), отключение в регламенте не прописано и вроде как обещают не применять.
Оценка: -1.
Слушайте, меня уже это достало. Сервер буквально игнорирует меня.
Вот текущая ситуация по счету
Уважаемые разработчики дайте хоть какие то комментарии по этой ситуации. Мне страшно доверять реальные деньги под управление MT5, если он (сервер) не хочет исполнять мои приказы.
...Сервер буквально игнорирует меня...
Исполнение по рынку? Как выставляете ордера и что говорит техподдержка брокера?
Судя пона сервере всяко должны быть настройки, которые никто, как обычно, не крутил.
Исполнение по рынку? Как выставляете ордера и что говорит техподдержка брокера?
Судя пона сервере всяко должны быть настройки, которые никто, как обычно, не крутил.
1 те что в списке ордеров без комментария это закрытия предыдущих открытых
А те что с комментарием "exp" это открытие новых позиций
Ничего противоестественного. Просто использую стандартную библиотеку.
1 те что в списке ордеров без комментария это закрытия предыдущих открытых
А те что с комментарием "exp" это открытие новых позиций
Ничего противоестественного. Просто использую стандартную библиотеку.
Не не, кодами меня не грузите, это форум ссылки подставляет. Я имел ввиду вот что Типы исполнения
Там выше на картинке у вас цена market, т е решение о цене принимает брокер. Может, в этом проблема, если у них там что нить не настроено? А вообще, вручную по F9, этот тип есть? Попробуйте Instant.
Похоже в тестере баг.
Тестируется мультивалютник EURUSD GBPUSD , на символе EURUSD в режиме все тики или на м1.
Ждем когда на евро выйдет новая свечка, теперь еще ждем время когда и на фунте выйдет новая свечка, в этот момент заключаем сделки по евро и фунту. Получается что сделка на евре заключилась внутри тела свечи тестер в таком случае не может привязать ее к опен свечи и не учитывает. Таким образов в отчете по оптимизации все наборы 0 , нет ни одной сделки. Теперь если такой 0 результат прогнать вручную или в визуализаторе, то все сделки на месте график баланса - эквити отображается.
Эксперт в терминале вываливает такую бяку и все.
До дебага не доходит, удаляется с чарта сразу. Через час экспериментов выяснил, что эффект пропадает после добавления ! произвольной, ненужной переменной в любую область видимости в любой из классов =определенной= ветки иерархии классов приложения.
До дебага не доходит, удаляется с чарта сразу. Через час экспериментов выяснил, что эффект пропадает после добавления ! произвольной, ненужной переменной в любую область видимости в любой из классов =определенной= ветки иерархии классов приложения.