Во-первых: формулировка уже поправлена

Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.

Второе: Вот проверка примера из справки, который нужно  было предоставить, чтобы не догадываться о чем идет речь. Видно, что не соблюдается только последнее утверждение - " Во всех остальных случаях число строковое значение числа будет содержать 8 знаков после запятой." Это не является какой-то страшной ошибкой, скорей всего действительно не так выражено.

Третье: Никто не запрещает использовать функции PrintFormat и StringFormat для получения желаемого представления чисел. Функция DoubleToString() на 100 % выполняет своё предназначение, для гурманов есть другие явства.


Ну и последняя просьба - если приводите какое-то утвеждение, то подкрепляйте его примерами по месту, не надо ссылаться как в этом случае "см. комментария такого-то". Чем больше таких ссылок, тем меньше вероятность прочитанности.

 
notused:

в стакане не баловался, т. к. пока не видел интересных стаканов (видимо появятся, когда MТ5 начнут предлагать биржевые брокеры). Да и тестер стаканы не поддерживает. А что именно не получается? 

Из того что сталкивался, то при  SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE нужно отдельно выставлять SL/TP.

Спасибо. Валерий, я может на днях, если более менее разгружусь, то подниму свои старые вопросы по стакану цен. На мой взгляд это актуальная тема, с которой нужно разобраться уже наконец раз и навсегда. :)
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен
Silent:
В терминале liteforex (кторорый SIG) нет трейлинг стопа. Это так задумано, брокер может отключить?

По дефолту функция отключена на сервере, подключается по просьбе клиента (пообещали в течении часа), отключение в регламенте не прописано и вроде как обещают не применять.

Оценка: -1.

 

Слушайте, меня уже это достало. Сервер буквально игнорирует меня.

Вот текущая ситуация по счету

Уважаемые разработчики дайте хоть какие то комментарии по этой ситуации. Мне страшно доверять реальные деньги под управление MT5, если он (сервер) не хочет исполнять мои приказы.

Торговый счет: 3119321 (USD, AlpariNZ-MT5, demo)
Брокер: Alpari NZ Limited
Дата: 2012.04.20 17:55
Торговые позиции
Символ Время Тип Объем Цена S / L T / P Рыночная цена Комиссия Своп Прибыль Комментарий
AUDJPY2012.04.17 13:00buy0.1083.488

84.5330.00-3.20128.00exp
AUDUSD2012.04.17 13:00buy0.101.03603

1.035480.00-2.70-5.50exp
CADJPY2012.04.17 13:00buy0.1080.780

82.2910.000.74185.08exp
CHFJPY2012.04.17 13:00buy0.1088.141

89.6150.000.30180.55exp
EURCHF2012.04.17 13:00buy0.101.20169

1.201590.000.60-1.10exp
EURGBP2012.04.17 13:00buy0.100.82421

0.819070.000.96-82.78exp
EURJPY2012.04.17 13:00buy0.10105.922

107.6860.000.36216.07exp
EURUSD2012.04.17 13:00buy0.101.31443

1.319110.000.9546.80exp
GBPCHF2012.04.17 13:00buy0.101.45807

1.466770.000.1195.50exp
GBPJPY2012.04.17 13:00buy0.10128.514

131.4620.00-0.36361.09exp
GBPUSD2012.04.17 13:00buy0.101.59477

1.610360.000.55155.90exp
USDCAD2012.04.17 13:00sell0.100.99758

0.991960.00-0.3056.66exp
USDCHF2012.04.17 13:00sell0.100.91411

0.910950.00-0.9934.69exp
USDJPY2012.04.17 13:00buy0.1080.586

81.6330.00-0.55128.26exp

 0.00 -3.53 1499.22
Ордера
Символ Ордер Время открытия Тип Объем Цена S / L T / P Рыночная цена Состояние Комментарий
GBPUSD57571232012.04.06 23:59sell0.10 / 0.00market

1.61042placed
GBPUSD72306452012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.00000started
USDCHF72306462012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.00000started
EURCHF72306472012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.00000started
EURUSD72306482012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.00000started
USDJPY72306492012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.000started
AUDUSD72306502012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.00000started
CADJPY72306512012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.000started
GBPJPY72306522012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.000started
EURJPY72306532012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.000started
AUDJPY72306552012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.000started
CHFJPY72306562012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.000started
GBPCHF72306572012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.00000started
EURGBP72306582012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.00000started
USDCAD72306592012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.00000started
GBPUSD72306602012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.00000startedexp
EURGBP72306612012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.00000startedexp
GBPCHF72306622012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.00000startedexp
CHFJPY72306632012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.000startedexp
AUDJPY72306642012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.000startedexp
EURJPY72306652012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.000startedexp
GBPJPY72306662012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.000startedexp
CADJPY72306672012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.000startedexp
AUDUSD72306682012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.00000startedexp
USDJPY72306692012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.000startedexp
EURUSD72306702012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.00000startedexp
EURCHF72306712012.04.18 22:48buy0.10 / 0.00market

0.00000startedexp
USDCHF72306722012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.00000startedexp
USDCAD72306732012.04.18 22:48sell0.10 / 0.00market

0.00000startedexp
Баланс: 9335.83
Свободная маржа: 7388.19
Кредитные средства: 0.00
Маржа: 3443.33
Плавающая прибыль/убыток: 1499.22
Уровень маржи: 314.57%
Средства: 10831.52
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
olyakish:

...Сервер буквально игнорирует меня...

Исполнение по рынку? Как выставляете ордера и что говорит техподдержка брокера?

Судя по

Исполнение по рынку (Market Execution)
В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает брокер
без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме
подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.
на сервере всяко должны быть настройки, которые никто, как обычно, не крутил.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Silent:

Исполнение по рынку? Как выставляете ордера и что говорит техподдержка брокера?

Судя по

на сервере всяко должны быть настройки, которые никто, как обычно, не крутил.

 

1 те что в списке ордеров без комментария это закрытия предыдущих открытых

#include <Trade\Trade.mqh> 
CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
void Close()
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"USDCAD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","GBPUSD"};
   int i;
   for(i=14-1;i>=0;i--)
     {
         ok=trade.PositionClose(name_val[i],-1);
     }
   return;
  }

А те что с комментарием "exp" это открытие новых позиций

void Open_trade(int  type,double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[14]={"GBPUSD","EURGBP","GBPCHF","CHFJPY","AUDJPY","EURJPY","GBPJPY","CADJPY","AUDUSD","USDJPY","EURUSD","EURCHF","USDCHF","USDCAD"};
   int i;
   int a,b,c,d;
   if(type==0){a=12;b=14;c=0;d=12;}
   if(type==1){a=0;b=12;c=12;d=14;}
   for(i=a;i<b;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_ASK),// последняя цена ask 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
        }
      else
        {return;}
     }
   for(i=c;i<d;i++)
     {
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)>1000) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL,// ордер на покупку
                               inlot,// количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble(name_val[i],SYMBOL_BID),// последняя цена ,bid 
                               0.0,// Stop Loss
                               0.0,// Take Profit 
                               "exp");
         if(!ok && trade.ResultRetcode()!=10008){i--;}
        }
      else
        {return;}
     }
  }

Ничего противоестественного. Просто использую стандартную библиотеку.

 
olyakish:

1 те что в списке ордеров без комментария это закрытия предыдущих открытых

А те что с комментарием "exp" это открытие новых позиций

Ничего противоестественного. Просто использую стандартную библиотеку.

Не не, кодами меня не грузите, это форум ссылки подставляет. Я имел ввиду вот что Типы исполнения 

Там выше на картинке у вас цена market, т е решение о цене принимает брокер. Может, в этом проблема, если у них там что нить не настроено? А вообще, вручную по F9, этот тип есть? Попробуйте Instant.

 

Похоже в тестере баг.

Тестируется мультивалютник EURUSD GBPUSD , на символе EURUSD в режиме все тики или на м1.

Ждем когда на евро выйдет новая свечка, теперь еще ждем время когда и на фунте выйдет новая свечка, в этот момент заключаем сделки по евро и фунту. Получается что сделка на евре заключилась внутри тела свечи  тестер в таком случае не может привязать ее к опен свечи и не учитывает. Таким образов в отчете по оптимизации все наборы  0 , нет ни одной сделки. Теперь если такой 0 результат прогнать вручную или в визуализаторе, то все сделки на месте график баланса - эквити отображается.

Обработчик события "новый бар"
Обработчик события "новый бар"
  • 2010.10.04
  • Konstantin Gruzdev
  • www.mql5.com
Язык программирования MQL5 позволяет решать задачи на совершенно новом уровне. Даже те задачи, которые уже вроде имеют решения, благодаря объектно-ориентированному программированию могут подняться на качественно новый уровень. В данной статье специально взят простой пример проверки появления нового бара на графике, который был преобразован в достаточно мощный и универсальный инструмент. Какой? Читайте в статье.
 
Что означает сообщение?
EX5 loading failed

Эксперт в терминале вываливает такую бяку и все.

До дебага не доходит, удаляется с чарта сразу. Через час экспериментов выяснил, что эффект пропадает после добавления ! произвольной, ненужной переменной в любую область видимости в любой из классов =определенной= ветки иерархии классов приложения.

 
Vigor:

До дебага не доходит, удаляется с чарта сразу. Через час экспериментов выяснил, что эффект пропадает после добавления ! произвольной, ненужной переменной в любую область видимости в любой из классов =определенной= ветки иерархии классов приложения.

а после удаления этой переменной опять ошибка?
