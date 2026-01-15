Ошибки, баги, вопросы - страница 2227

Nikolai Semko:
А как можно в MQL5 реализовать синглтон?

Так же как и в С++ для однопоточных приложений.
Хотите классический, хотите по Майерсу.

 
A100:

А как эти флаги Вам помогут? Здесь пример https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1628#comment_2702870

Два Советника пытаются считать данные через FileOpen (с флагом FILE_SHARE_READ). Результат: один из Советников обламывается

FILE_SHARE_READ-облом - видится, что это баг.

 
Была серьезная ошибка в классе. Исправил.
 
На сайте в поисковике в мобильном режиме строка поиска зажата невидимым ограничением по колву символов
Fast528:
На сайте в поисковике в мобильном режиме строка поиска зажата невидимым ограничением по колву символов

Спасибо за сообщение. Исправим.

 
Julia Test:

Спасибо за сообщение. Исправим.

решите вопрос - не поднятия темы при модиф. сообщения (например я там исправляю по 5 ошибок, в полном цикле)

 

Помогите пожалуйста что за проблема не могу понять.... 

 
Impreza:

Помогите пожалуйста что за проблема не могу понять.... 

Передача аргумента по ссылке - https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/parameterpass

 
Sergey Dzyublik:

Передача аргумента по ссылке - https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/parameterpas

подскажи что ему не нравится, а то так я не пойму, заранее спасибо, вроде же всё правильно написано.
 
Impreza:
подскажи что ему не нравится, а то так я не пойму, заранее спасибо, вроде же всё правильно написано.

весь код выведите и для тех кто не умеет руками код структурировать, в ME есть стилизатор:


