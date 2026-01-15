Ошибки, баги, вопросы - страница 2227
А как можно в MQL5 реализовать синглтон?
Так же как и в С++ для однопоточных приложений.
Хотите классический, хотите по Майерсу.
А как эти флаги Вам помогут? Здесь пример https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1628#comment_2702870
Два Советника пытаются считать данные через FileOpen (с флагом FILE_SHARE_READ). Результат: один из Советников обламывается
FILE_SHARE_READ-облом - видится, что это баг.
На сайте в поисковике в мобильном режиме строка поиска зажата невидимым ограничением по колву символов
Спасибо за сообщение. Исправим.
решите вопрос - не поднятия темы при модиф. сообщения (например я там исправляю по 5 ошибок, в полном цикле)
Помогите пожалуйста что за проблема не могу понять....
Передача аргумента по ссылке - https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/parameterpass
подскажи что ему не нравится, а то так я не пойму, заранее спасибо, вроде же всё правильно написано.
весь код выведите и для тех кто не умеет руками код структурировать, в ME есть стилизатор: