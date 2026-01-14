Ошибки, баги, вопросы - страница 733
Наблюдаю странную картину в работе методов для открытия позиции в классе CTrade (PositionOpen,Buy,Sell) - советник реально открывает позицию (я ее вижу в терминале), а эти методы возвращают false, _LastError=4756 (Не удалось отправить торговый запрос). При этом CTrade.ResultRetcode()=10008 (Ордер размещен).
Я что-то пропустил в работе серверов Alpari в эти дни или это баг?
сейчас проверил- еще и другие звуковые события не работают.
А звуки в терминале включены?
Объясните кто понимает что происходит? создаю советник:
Запускаю советник на чарте, открываю вручную позицию и получаю в принтах:
Как такое возможно ?, что приходит событие традес а ордеров нет, но у этих "ордеров нет" тип started причём всегда.
Приходят мысли что вся эта хрень просто не работает.
Какой смысл запрашивать состояние несуществующего ордера? И что вернет в таком случае вторая форма?
А вы проверяйте результат выполнения
Так и знал что вы пойдёте по этому пути разбора кода.
А почему вас не волнует вопрос что ордер есть, раз сработало событие традес (то хоть одно из них должно быть по установке ордера), а OrdersTotal() говорит что ордеров нет?
Вот такую ошибку выдало при подключении классов
Серебро закрыло нормально, а золото нет.