Ошибки, баги, вопросы - страница 678

Yedelkin:
Да не, как я понял, Вам предложили способ "как торговать в тестере по ценам открытия, но с учётом тиков". Вам же такая опция нужна в тестере? Результаты её работы можно воспроизвести, чуть дополнив свой код и запустив его в режиме M1 OHLC (ну, типа, ввести в эксперт опцию/переключатель для тестирования). ...И даже вообще запустить в режиме "все тики".

А почему бы просто не оставить старый режим, добавив при этом новый?

Не придется городить огород и думать что и как. Мне проблем и с синхронизацией истории хватает, не хватало чтобы я думал о том по каким ценам у меня ордера сработают...

 
Interesting:

Не, Вы новый вопрос мне не задавайте :) Вы поняли, какой способ Вам предложили (в моей интерпретации)?
 
papaklass:

Для качества режим "все тики" Вас не устроит?

Все тики точный и долгий, тот которой предлагаю оставить это среднее между очень хорошим качеством и быстротой который появиться со следующего билда.

В частности у меня проход по ценам открытия почти совпадает с режимом все тики, а скорость выше. Если запускать в облако оптимизацию "все тики" там никакого баланса не хватит.

Поддерживаю!
Есть двумерный массив, в нем необходимо последний столбец сдвинуть на один столбец целиком назад  

            Prev--- исходный двумерный

            Del--- служебный двумерный 

                        ArrayCopy(Del,Prev,0,0,-1);
                        ArrayCopy(Prev,Del,0,0,Index-2);
                        ArrayCopy(Prev,Del,Index-1,Index,-1);


 Правильно ли я понял? так можно сделать?

 

С Новым Билдом! )))

А Справку чего не обновили? Хочется подробностей. )) Особенно непонятно, что такое кастомные фреймы. 

 
Смотрите раздел Работа с результатами оптимизации. Примеры добавим.
 
Rosh:

Смотрите раздел Работа с результатами оптимизации. Примеры добавим.

Спасибо. 

//---

В браузере Opera не полное отображение индикаторов форума в правой и левой части списка:

 

 

Build 619. Тест, который раньше проходил до конца, стабильно прерывается на 11%:

2012.03.24 00:55:15 Core 1 connection closed
2012.03.24 00:54:26 Core 1 log file "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs\20120324.log" written
2012.03.24 00:54:26 Core 1 stopped on 11% of testing interval
2012.03.24 00:54:26 Core 1 2011.01.24 23:00:00   OnTimer: LastTickReceived = 2011.01.24 23:00:00
2012.03.24 00:54:26 Core 1 456654848 bytes not available
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01   CTrade::PositionOpen: instant sell 0.10 EURJPY at 112.516 sl: 113.516 tp: 104.416 [done at 112.516]
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01   order performed sell 0.10 at 112.516 [#297 sell 0.10 EURJPY at 112.516]
 

 

Ситуация скорее комичная.

Весна обострение, гоняю мартина. Сам себе аккуратно разложил грабли, сам же и подорвался.

Поставил начальный депозит небольшую сумму 3000, наивно предполагая что случится чудо, и в награду заполучу грааль. Оптимизация по профиту и минимальным просадкам, запуск оптимизаци. В результате в один прекрасный момент позиция не перевернулась из-за нехватки средств  о чем была запись в журнале. Чисто "повезло", потом поза закрылась по ТР. В журнале записей много поэтому запись с ошибкой ушла в историю и я ее не увидел. После форвард тестирования, чуть не побежал к начальнику, лицо пинать.

Уважаемые метаквоты, большущая просьба, в тестере добавить вкладку, куда будут писаться только ошибки, иногда, как в моем случае они бывают одиночные и удачно маскируются в общем журнале. Я конечно знаю,не трогай Мартина пахнуть не будешь, что прежде  чем открыть позу, надо все проверить, но согласитесь когда мисль и драйв пишешь скелет стратегии  как то не до мелочных проверок, к тому же котроль на ошибки прилично раздувает код, который и без того отлаживается переделывается, дописывается по нескольку раз.

 

Как из скрипта, зная handle индикатора, получить название буфера индикатора по номеру буфера?

 

 

