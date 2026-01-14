Ошибки, баги, вопросы - страница 332

Новый комментарий
 
stringo:

А при чём здесь проверка на Perev_handle?

А return(suk) переместите в последнюю строку функции. После принта 

Ну очень неаккуратный код 

Да что за...  опечатка..., исправил, код-неработает почему?
 

В таком случае, представьте минимально необходимый код для воспроизведения проблемы в виде скрипта или эксперта.

Наши проверки проблемы не выявили. Целое значение записывается и читается правильно. 

 

Все дошло! Загадка а не код. Люди кому может понадобится выкладываю рабочий

(без bool работать не хотел)

//+==================================================================+
// Читаем что записано;
double ReadPer ()
{
     Per_handle= FileOpen("per.bin",FILE_READ|FILE_BIN);
     if(Per_handle<0)
       {
        double suk=FileReadDouble(Per_handle);
        Print("ЧИтаем запись Неоткрывается FileIsExist= ",FileIsExist("per.bin",0),"suk=",suk);
       }
     double suk=FileReadDouble(Per_handle);
     FileClose(Per_handle);
     Print("ЧИтаем запись...suk=",suk);
     return (suk);
}
//+==================================================================+
bool WritePer ()
{
     Per_handle= FileOpen("per.bin", FILE_WRITE|FILE_BIN);
     if(Per_handle<0)
       {
        Print("Записываем Неоткрывается :-) per.bin");
       }
     double raz=SpBuffer[0];
     FileWriteDouble(Per_handle,raz); 
     Print("Записываем ...raz=",raz);
     FileClose(Per_handle);
     return(0); 
}
 
vdv2001:

Вопрос: Как отключить шкалу времени, если это возможно, если такой возможности нет просьба к разработчикам дать такую возможность.

Поддерживаю. Хотелось бы иметь такую возможность на основном графике. Например, в объекте  "График" такая возможность есть.
 
Lizar:
Поддерживаю. Хотелось бы иметь такую возможность на основном графике. Например, в объекте  "График" такая возможность есть.
У! И мне это нужно!
 
тогда заодно и шкалу цены. Ибо широкая, и занимает много места..
[Удален]  

Вам бы тока над терминалом поиздеваться :)

А если серьезно, разработчикам - Привяжите плиз тогда отображение времени и цены к галке "Показывать OHLC" (или новую галку ниже).

Тока так и не понимаю как после таких изменений будет график масштабироватся и почему простое изменение цвета не использовать (как вариант).


А во лично меня другой вопрос достал - Сделайте уж наконец две галки "Ручное подтверждение для экспертов" и "Ручное подтверждение для DLL" (как было это в MT4).

 
Interesting:

Вам бы тока над терминалом поиздеваться :)

А если серьезно, разработчикам - Привяжите плиз тогда отображение времени и цены к галке "Показывать OHLC"

ой, только не надо этих пошлых предложений. потом до кучи не соберешь и не настроишь.

Тока так и не понимаю как после таких изменений будет график масштабироватся и почему простое изменение цвета не использовать (как вариант).

значит вам нет необходимости убирать эти шкалы в окнах для информации. а мне например они мешают, так как занимают пустое место без толку, особенно цена.

[Удален]  
sergeev:

ой, только не надо этих пошлых предложений. потом до кучи не соберешь и не настроишь.


1. А самостоятельно прописать если что строку с OHLC не судьба?

2. А что не все предложение процитировали, скобочку то куда дели?

Суть правда не в этом - наше дело предложить, а их отказаться :)

 
Interesting:

Вам бы тока над терминалом поиздеваться :)

А если серьезно, разработчикам - Привяжите плиз тогда отображение времени и цены к галке "Показывать OHLC" (или новую галку ниже).

Тока так и не понимаю как после таких изменений будет график масштабироватся и почему простое изменение цвета не использовать (как вариант).


А во лично меня другой вопрос достал - Сделайте уж наконец две галки "Ручное подтверждение для экспертов" и "Ручное подтверждение для DLL" (как было это в MT4).


Реальный пример:

Красным выделил место, которое ничем не займёшь

1...325326327328329330331332333334335336337338339...3695
Новый комментарий