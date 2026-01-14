Ошибки, баги, вопросы - страница 332
А при чём здесь проверка на Perev_handle?
А return(suk) переместите в последнюю строку функции. После принта
Ну очень неаккуратный код
В таком случае, представьте минимально необходимый код для воспроизведения проблемы в виде скрипта или эксперта.
Наши проверки проблемы не выявили. Целое значение записывается и читается правильно.
Все дошло! Загадка а не код. Люди кому может понадобится выкладываю рабочий
(без bool работать не хотел)
Вопрос: Как отключить шкалу времени, если это возможно, если такой возможности нет просьба к разработчикам дать такую возможность.
Поддерживаю. Хотелось бы иметь такую возможность на основном графике. Например, в объекте "График" такая возможность есть.
Вам бы тока над терминалом поиздеваться :)
А если серьезно, разработчикам - Привяжите плиз тогда отображение времени и цены к галке "Показывать OHLC" (или новую галку ниже).
Тока так и не понимаю как после таких изменений будет график масштабироватся и почему простое изменение цвета не использовать (как вариант).
А во лично меня другой вопрос достал - Сделайте уж наконец две галки "Ручное подтверждение для экспертов" и "Ручное подтверждение для DLL" (как было это в MT4).
ой, только не надо этих пошлых предложений. потом до кучи не соберешь и не настроишь.
Тока так и не понимаю как после таких изменений будет график масштабироватся и почему простое изменение цвета не использовать (как вариант).
значит вам нет необходимости убирать эти шкалы в окнах для информации. а мне например они мешают, так как занимают пустое место без толку, особенно цена.
ой, только не надо этих пошлых предложений. потом до кучи не соберешь и не настроишь.
1. А самостоятельно прописать если что строку с OHLC не судьба?
2. А что не все предложение процитировали, скобочку то куда дели?
Суть правда не в этом - наше дело предложить, а их отказаться :)
Реальный пример:
Красным выделил место, которое ничем не займёшь